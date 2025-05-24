Цены на обучение растут: какие специальности в 2025 станут самыми дорогими

Почему вырастут цены

По словам чиновника, несмотря на высокую популярность этих специальностей, рынок труда ими перенасыщен. Например, в 2024 году на "право" поступило более 5700 студентов, но только 738 получили бюджетное место. Остальные учились по контракту.

"Мы всем коммуницируем: рынок труда в этих специальностях переполнен. Если хотите - учитесь, но это будет дорого", - подчеркнул Винницкий.

Что изменится

Для 16 наиболее популярных, но перенасыщенных рынка специальностей (в частности "право", "экономика", "менеджмент", "туризм", "журналистика") впервые установлена индикативная себестоимость - то есть, контракт будет стоить столько же, сколько государство тратит на бюджетника.

Это имеет целью устранить перекос, когда по контракту учатся студенты с более низкими баллами, а государство фактически дотирует их через систему.

Альтернатива: агрономия дешевле и востребованнее

В отличие от перенасыщенных специальностей, направления вроде агрономии остаются доступными: стоимость контракта - около 30-35 тысяч гривен в год, тогда как государство платит до 60 тысяч за бюджетное место.

"Это шанс, что кто-то, кто хотел быть экономистом, выберет агрономию - дешевле и больше шансов работать по специальности", - отметил Винницкий.