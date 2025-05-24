Цены на обучение растут: какие специальности в 2025 станут самыми дорогими

В 2025 году поступление на некоторые популярные специальности в вузах Украины станет значительно дороже. Речь идет о праве, экономике, менеджменте, туризме и журналистике - именно на них государство решило приравнять стоимость контракта к себестоимости обучения для бюджетников.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра образования Михаил Винницкий.
По словам чиновника, несмотря на высокую популярность этих специальностей, рынок труда ими перенасыщен. Например, в 2024 году на "право" поступило более 5700 студентов, но только 738 получили бюджетное место. Остальные учились по контракту.
"Мы всем коммуницируем: рынок труда в этих специальностях переполнен. Если хотите - учитесь, но это будет дорого", - подчеркнул Винницкий.
Для 16 наиболее популярных, но перенасыщенных рынка специальностей (в частности "право", "экономика", "менеджмент", "туризм", "журналистика") впервые установлена индикативная себестоимость - то есть, контракт будет стоить столько же, сколько государство тратит на бюджетника.
Это имеет целью устранить перекос, когда по контракту учатся студенты с более низкими баллами, а государство фактически дотирует их через систему.
В отличие от перенасыщенных специальностей, направления вроде агрономии остаются доступными: стоимость контракта - около 30-35 тысяч гривен в год, тогда как государство платит до 60 тысяч за бюджетное место.
"Это шанс, что кто-то, кто хотел быть экономистом, выберет агрономию - дешевле и больше шансов работать по специальности", - отметил Винницкий.
Ранее РБК-Украина писало об изменениях в военном образовании в Украине. В частности увеличено количество мест (госзаказ вырос на 20%), введена новая специальность по реабилитации военных, адаптировано обучение под стандарты НАТО. Курсанты получат повышенное денежное обеспечение - до 8 000 гривен для первокурсников и более 20 000 гривен для отличников. Поступление возможно для гражданских и военных, включая женщин. Обучение доступно в десятках вузов и колледжей по всей стране.
Напомним, в 2025 году вступительная кампания в Украине стартует 1 июля. Абитуриенты бакалавриата будут подавать результаты НМТ (100+ баллов), магистратуры - ЕВИ и ЕФВВ. Заявления на бюджет - до 1 августа, результаты - 6 августа. Также расширен перечень профессиональных тестов, результаты НМТ можно подавать за 2022-2024 годы.
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