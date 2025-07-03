Вартість вищої освіти 2025: скільки коштує навчання у ЛНУ ім. І. Франка

Львівський національний університет імені Івана Франка є одним із найполярніших в Україні. Вартість року навчання на бакалавраті там коливається від 39 до 66 тисяч гривень, залежно від факультету.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛНУ ім. Івана Франка .

Скільки коштує навчання у 2025-2026

Вартість року навчання у цьому університеті стартує від 39 790 гривень для денної форми та від 27 853 гривень за заочну. Втім варто зазначити, що не всі спеціальності мають заочну форму. До найдешевших спеціальностей належать: біологія, хімія, математика, фізика, астрономія.

Найдорожче навчання коштує на спеціальностях: комп'ютерні науки, кібербезпека, право та міжнародні відносини. Тут за рік доведеться заплатити 66 755 гривень.

Ціни на навчання (денна форма, рік бакалаврату):

біологія, біохімія, екологія - 39 790 гривень;

науки про землю - 39 790 гривень;

харчові технології - 39 790 гривень;

хімія - 39 790 гривень;

історія та археологія - 45 150 гривень;

географія - 45 150 гривень;

музичне мистецтво - 39 790 гривень;

театрознавство, хореографія - 45 150 гривень;

туризм і рекреація - 53 700 гривень;

економіка і міжнародні економічні відносини - 53 700 гривень;

облік і оподаткування - 53 700 гривень;

менеджмент і маркетинг - 53 700 гривень;

журналістика - 53 700 гривень;

електроніка та комп'ютерні системи - 45 150 гривень;

комп'ютерні науки - 66 755 гривень;

кібербезпека - 66 755 гривень;

англійська мова - 66 755 гривень;

німецька, французька, іспанська мови - 53 700 гривень;

математика - 39 790 гривень;

міжнародні відносини, міжнародне право - 66 755 гривень;

дошкільна і початкова освіта - 45 150 гривень;

фізика і астрономія - 39 790 гривень;

філологія (українська мова, слов'янські та східні) - 45 150 гривень;

японська мова - 53 700 гривень;

філософія, культурологія, політологія - 45 150 гривень;

психологія - 53 700 гривень;

право - 66 755 гривень.

Додамо також, що вартість навчання на магістратурі становить від 43 770 гривень до 73 430 гривень за рік. Найдешевше обійдеться біологія, хімія, математика, екологія, найдорожче - комп'ютерні науки, англійська мова переклад, європейське право.