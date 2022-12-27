Ціни на нафту зросли до тритижневого максимуму: що спричинило

Нафта марки Brent подорожчала на 1,1% до 84,80 доларів за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,1% до 80,44 доларів за барель. Обидва контракти досягли найвищого рівня з 5 грудня на початку сесії.

У п'ятницю Brent подорожчала на 3,6%, а WTI додала 2,7%. Обидва бенчмарки зафіксували найбільший тижневий приріст із жовтня. Ринки Великобританії та США були закриті у понеділок у зв'язку з різдвяними святами.

Національна комісія охорони здоров'я заявила в понеділок, що Китай скасує свої карантинні вимоги для мандрівників, що прибувають, починаючи з 8 січня, скасувавши правило, що діяло з початку пандемії три роки тому. Це спонукало оптимізм щодо більш високого попиту з боку найбільшого імпортера сирої нафти.

Долар США знизився у вівторок після оголошення. Більш слабкий долар робить нафту дешевшою для власників інших валют і зазвичай відображає велику схильність інвесторів до ризику.

Заметіль паралізувала Буффало, штат Нью-Йорк, у день Різдва, автомобілісти та рятувальники опинилися у пастці у своїх автомобілях. Тисячі будинків без електрики, що збільшило кількість загиблих внаслідок ураганів, які протягом кількох днів обрушилися на більшу частину Сполучених Штатів.

Мороз та сильний вітер у п'ятницю призвели до відключень світла та падіння виробництва енергії у Сполучених Штатах, що призвело до зростання цін на опалення та електроенергію.

"Побоювання з приводу перебоїв з поставками через зимові шторми в США спонукали до покупок, хоча торгівля була млявою, оскільки багато учасників ринку поїхали у відпустку. Але прогнозується, що цього тижня погода в США покращиться, а це означає, що ралі може не тривати надто довго", - сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

Занепокоєння щодо можливого скорочення виробництва в Росії також сприяло зростанню.

Росія може скоротити видобуток нафти на 5-7% на початку 2023 року, оскільки він реагує на обмеження цін, повідомив віце-прем'єр Олександр Новак.

Нагадаємо, експорт балтійської нафти з Росії може впасти в грудні на 20% порівняно з попереднім місяцем після того, як Європейський Союз та країни G7 запровадили санкції та обмеження цін на російську нафту з 5 грудня.