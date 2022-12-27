Цены на нефть выросли до трехнедельного максимума: что стало причиной

Нефть марки Brent подорожала на 1,1% до 84,80 долларов за баррель в то время как нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1,1% до 80,44 долларов за баррель. Оба контракта достигли самого высокого уровня с 5 декабря в начале сессии.

В пятницу Brent подорожала на 3,6%, а WTI прибавила 2,7%. Оба бенчмарка зафиксировали самый большой недельный прирост с октября. Рынки Великобритании и США были закрыты в понедельник в связи с рождественскими праздниками.

Национальная комиссия здравоохранения заявила в понедельник, что Китай отменит свои карантинные требования для прибывающих путешественников начиная с 8 января, отменив правило, действовавшее с начала пандемии три года назад. Это подстегнуло оптимизм по поводу более высокого спроса со стороны крупнейшего импортера сырой нефти.

Доллар США снизился во вторник после этого объявления. Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют и обычно отражает большую склонность инвесторов к риску.

Метель парализовала Буффало, штат Нью-Йорк, в день Рождества, автомобилисты и спасатели оказались в ловушке в своих автомобилях. Тысячи домов без электричества, что увеличило число погибших в результате ураганов, которые в течение нескольких дней обрушились на большую часть Соединенных Штатов.

Мороз и сильный ветер в пятницу привели к отключениям света и паданию производства энергии в Соединенных Штатах, что привело к росту цен на отопление и электроэнергию.

"Опасения по поводу перебоев с поставками из-за зимних штормов в США побудили к покупкам, хотя торговля была вялой, поскольку многие участники рынка уехали в отпуск. Но прогнозируется, что на этой неделе погода в США улучшится, а это означает, что ралли может не продлиться слишком долго", - сказал Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Обеспокоенность по поводу возможного сокращения производства в России также способствовала росту.

Россия может сократить добычу нефти на 5-7% в начале 2023 года, поскольку она реагирует на ограничение цен, сообщил вице-премьер Александр Новак.

Напомним, экспорт балтийской нефти из России может упасть в декабре на 20% по сравнению с предыдущим месяцем после того, как Европейский Союз и страны G7 ввели санкции и ограничение цен на российскую нефть с 5 декабря.