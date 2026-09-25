Ціни на нафту знижуються на тлі очікувань перемир’я між США та Іраном

Ціни на нафту 25 вересня дещо знизилися після різкого зростання напередодні, в той час як ринки оцінювали перспективи укладення перемир’я між США та Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ціна на нафту марки Brent знизилася на 87 центів (або 0,82%) - до 105,73 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 1,56 долара (або 1,65%) - до 93,05 долара за барель.

У четвер, 24 вересня, ціни на нафту сягнули тижневого максимуму. Вартість обох видів нафти зростала на 5%: ціна Brent за підсумками дня підвищилася на 3,4%, а WTI - на 2,7%.

Для нафти марки Brent це був найвищий показник на момент закриття торгів із 15 вересня. Водночас для WTI це стало першим зростанням за тривалий час: протягом попередніх шести сесій вона втратила 13%, а за тиждень знизилася на 6,42% (тоді як Brent за цей же період зросла на 2,09%).

Спред між цінами на Brent і WTI сягнув 12,68 долара - це найбільший розрив із травня, коли він перевищував 13 доларів.

Значною мірою таку розбіжність зумовлюють побоювання щодо можливої заборони США на експорт дизельного пального, яка може призвести до перенасичення внутрішнього ринку. Зазвичай ці два еталонні сорти нафти рухаються синхронно, хоча американський WTI традиційно торгується з дисконтом до Brent.

"Незвично велика різниця між цінами на WTI та Brent також відображає різні регіональні профілі ризику", - зазначив головний аналітик KCM Trade Тім Ватерер.

Як повідомлялося цього тижня, представники США та Ірану в Нью-Йорку розглядають поетапний шлях до виходу з конфлікту, що передбачає відновлення Тегераном судноплавства в Ормузькій протоці та скасування Вашингтоном економічної блокади Ірану.

За даними галузевих джерел, супутникових знімків та інформації про морські перевезення, Саудівська Аравія нарощує обсяги перекачування сирої нафти через трубопровід "Схід -Захід", що веде до експортного термінала в порту Янбу на узбережжі Червоного моря, хоча завантаження танкерів ще не відновилося.