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Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий перемирия между США и Ираном

10:27 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Цены на нефть снижаются на фоне ожиданий перемирия между США и Ираном Иллюстративные фото: цены на нефть снижаются на фоне ожиданий перемирия между США и Ираном (коллаж РБК-Украина)
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Цены на нефть 25 сентября несколько снизились после резкого роста в преддверии, в то время как рынки оценивали перспективы заключения перемирия между США и Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Цена на нефть марки Brent снизилась на 87 центов (или 0,82%) - до 105,73 доллара за баррель, тогда как нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 1,56 доллара (или 1,65%) - до 93,05 доллара за баррель.

В четверг, 24 сентября, цены на нефть достигли недельного максимума. Стоимость обоих видов нефти росла на 5%: цена Brent по итогам дня повысилась на 3,4%, а WTI - на 2,7%.

Для нефти марки Brent это был самый высокий показатель на момент закрытия торгов с 15 сентября. В то же время для WTI это стало первым ростом за длительное время: за предыдущие шесть сессий она потеряла 13%, а за неделю снизилась на 6,42% (тогда как Brent за этот же период выросла на 2,09%).

Спред между ценами на Brent и WTI достиг 12,68 доллара - это самый большой разрыв с мая, когда он превышал 13 долларов.

В значительной степени такое расхождение обусловливает опасения относительно возможного запрета США на экспорт дизельного топлива, которое может привести к перенасыщению внутреннего рынка. Обычно эти два эталонных сорта нефти движутся синхронно, хотя американский WTI традиционно торгуется с дисконтом в Brent.

"Необычно большая разница между ценами на WTI и Brent также отражает разные региональные профили риска", - отметил главный аналитик KCM Trade Тим Ватерер.

Как сообщалось на этой неделе, представители США и Ирана в Нью-Йорке рассматривают поэтапный путь к урегулированию конфликта, предусматривающий возобновление Тегераном судоходства в Ормузском проливе и отмену Вашингтоном экономической блокады Ирана.

По данным отраслевых источников, спутниковых снимков и информации о морских перевозках, Саудовская Аравия наращивает объемы перекачки сырой нефти по трубопроводу «Восток–Запад», ведущему к экспортному терминалу в порту Янбу на побережье Красного моря, хотя погрузка танкеров ещё не возобновилась.

Напомним, ранее мы сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает 90-дневный запрет на экспорт дизеля, чтобы сдержать рост цен на топливо.

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