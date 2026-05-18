Ціни на нафту змінились після атаки на атомну станцію в ОАЕ

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 2,01 долара, або 1,84%, до 111,27 долара за барель, але не досягли позначки 112 доларів, що стало найвищим показником з 5 травня.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate склала 107,75 долара за барель, піднявшись на 2,33 долара, або 2,21% після зростання до 108,70 долара - найвищого рівня з 30 квітня.

Обидва контракти подорожчали більш ніж на 7% минулого тижня, оскільки немає надії на укладання мирної угоди з Іраном, яка б поклала край атакам і захопленням суден у районі Ормузької протоки.

Атаки дронів на ОАЕ та Саудівську Аравію, а також риторика з боку США та Ірану викликали побоювання щодо ескалації конфлікту.

"Один мільярд барелів нафти опинився в пастці за протокою, а п’ятничне зростання, яке підняло ціну на WTI на 10 доларів за тиждень, також було підтримано войовничою риторикою США та Ірану, а також постійними нападами на виробників нафти в регіоні та на комерційні судна", - сказав аналітик PVM Тамас Варга.

Як додала засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Хар, побоювання щодо поновлення ударів по Ірану посилили побоювання щодо поставок.

"Те, що Сполучені Штати дозволили Росії втратити чинність через скасування санкцій, не допомогло", - сказала вона.