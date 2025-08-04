Ціни на нафту впали нижче 70 доларів після рішення ОПЕК збільшити видобуток

У понеділок, 4 серпня, ф'ючерси на нафту Brent впали на 40 центів до 69,27 долара за барель. Американська WTI знизилася на 37 центів до 66,96 долара за барель. Обидві марки подешевшали приблизно на 2 долари в п'ятницю.

ОПЕК+ нарощує видобуток

У неділю ОПЕК+ погодила збільшення видобутку нафти на 547 тисяч барелів на добу у вересні. Це черговий крок у рамках прискореного відновлення частки на ринку, яке група пояснює стійким економічним зростанням і низькими запасами.

Рішення відповідає очікуванням ринку і означає повне і дострокове зняття найбільшого пакета обмежень на видобуток, а також окреме збільшення видобутку для ОАЕ. Загальний приріст складе близько 2,5 млн барелів на добу - приблизно 2,4% світового попиту.

Реальні поставки будуть нижчими за заявлені

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що фактичний приріст поставок з боку восьми країн ОПЕК+, які збільшили видобуток з березня, складе близько 1,7 млн барелів на добу. Це приблизно дві третини від оголошеного обсягу.

Решта членів групи, за даними банку, скоротили виробництво після періоду перевиробництва. "Хоча політика ОПЕК+ залишається гнучкою, ми припускаємо, що після вересня необхідний обсяг видобутку залишиться без змін", - зазначають аналітики.

Ризики з боку Росії та Ірану зберігаються

Аналітик RBC Helima Croft зазначила: "Ставка на те, що ринок зможе поглинути додаткову нафту, влітку справдилася - ціни не сильно відхилилися від рівнів до введення мит США у квітні".

Однак інвестори стурбовані можливими новими санкціями США проти Ірану та Росії. Президент Трамп пригрозив запровадити 100% вторинні мита на покупців російської нафти, щоб натиснути на Москву у зв'язку з війною в Україні.

Інвестори стурбовані санкціями та уповільненням зростання

Як повідомили джерела, щонайменше два танкери з російською нафтою, що прямували до Індії, були перенаправлені в інші країни через нові американські санкції.

Проте два представники індійського уряду повідомили Reuters, що країна продовжить закупівлі російської нафти, незважаючи на погрози Дональда Трампа. Крім того, побоювання щодо впливу американських тарифів на світове зростання і споживання палива зберігаються.

Представник США з торгівлі Джемісон Грір заявив, що мита, запроваджені минулого тижня проти десятків країн, найімовірніше, збережуться.