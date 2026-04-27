Ціни на нафту сягнули рекорду на тлі зриву переговорів США та Ірану

Так, ф'ючерси на нафту Brent зросли приблизно на 2%, досягнувши тритижневого максимуму в 107,97 долара за барель на азійських торгах, що посилило побоювання щодо інфляції та спонукало трейдерів практично не враховувати зниження ставок на розвинених ринках цього року.

Ф'ючерси на S&P 500 коливалися в азійській сесії, але зберегли невеликий приріст близько 0,2% після того, як ринки на Тайвані, у Токіо та в Сеулі пішли за Уолл-стріт, досягнувши рекордних максимумів на новій хвилі оптимізму щодо ШІ.

Хоча припинення вогню заморозило більшість бойових дій у конфлікті на Близькому Сході, ринки в першу чергу зосереджені на закритій Ормузькій протоці, через яку останніми днями майже не проходять судна, що перевозять нафту та газ.

Середня ціна на СПГ з поставкою в червні до північно-східної Азії минулого тижня становила 16,70 долара за мільйон британських теплових одиниць, що майже на 61% вище довоєнного рівня.

Аналітики Goldman Sachs різко підвищили прогнози цін на нафту Brent на кінець року з 80 до 90 доларів за барель.

"Нелінійне зростання цін ймовірне, якщо запаси впадуть до критично низьких рівнів, чого ми не бачили протягом останніх кількох десятиліть", – попередили вони в записці.

Ситуація на Близькому Сході

Варто зазначити, що криза в переговорах між США та Іраном поглибилася цими вихідними після того, як візит глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі до Пакистану закінчився без будь-якого прогресу.

Зокрема, Білий дім оголосив, що посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться з Арагчі в Ісламабаді, але при цьому іранці не дали однозначної відповіді. На цьому тлі Дональд Трамп заявив Axios, що позиція Ірану змусила його скасувати поїздку.

За словами трьох американських чиновників, Трамп у понеділок планує провести нараду в Ситуаційному центрі щодо Ірану зі своєю командою, яка займається питаннями нацбезпеки і зовнішньої політики.

Одне з джерел повідомило, що команда Трампа обговорить безвихідну ситуацію в переговорах і можливі подальші кроки.