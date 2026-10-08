Ціни на нафту різко зросли: аналітики розкрили дві ключові причини

Згідно з останніми даними, вартість нафти Brent підскочила на 4,1% - до 104,3 долара за барель.

Ціна WTI підвищилася на 4,14% - до 91,91 долара за барель.

Напередодні, у середу, котирування знижувалися після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) домовилося прискорити вивільнення нафтових резервів і забезпечити пріоритетні поставки дизельного пального.

Водночас минулого тижня кількість атак на танкери, які проходили через Ормузьку протоку, досягла найвищого рівня від початку війни в Ірані. Ба більше виробники з країн Перської затоки збільшували обсяги експорту.

Зростання інтенсивності атак відбувається на тлі збільшення поставок нафти з регіону. Однак транспортування супроводжується додатковими витратами та підвищеними ризиками для вантажів і екіпажів.

Ще одним фактором, який вплинув на ріст цін, стало скорочення видобутку у США через наближення урагану до районів морського нафтовидобутку. США є найбільшим виробником нафти у світі, а через негоду компанії змушені призупиняти роботу своїх платформ.

Станом на середу через шторм виробники нафти й газу в американській частині Мексиканської затоки зупинили видобуток близько 25,08% нафти та 16,37% природного газу від поточних обсягів.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надали й дані щодо запасів у США. Вони скоротилися більше, ніж прогнозували аналітики.