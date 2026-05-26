Ціни на нафту продовжують падіння на тлі можливої мирної угоди США та Ірану

02:45 26.05.2026 Вт
2 хв
Нафта марки WTI торгувалася поблизу 91 долара за барель
aimg Юлія Маловічко
Ціни на нафту продовжують падіння на тлі можливої мирної угоди США та Ірану Фото: ціни на нафту тривалий час тримались на максимальних показниках (Getty UlFIO)
Ціни на нафту продовжили падіння після заяв про прогрес у переговорах між США та Іраном щодо продовження перемир’я та можливого відкриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, щодо ціни на "чорне золото", нафта марки WTI торгувалася поблизу 91 долара за барель після різкого зниження на початку тижня.

Видання нагадує, як американський лідер Дональд Трамп заявив, що переговори "просуваються добре", але пригрозив новими атаками у разі провалу домовленостей.

За даними Bloomberg, головний посередник у переговорах - начальник штабу армії Пакистану - повідомив Китаю, що угода між сторонами вже близька.

Водночас ринок нафти реагує на можливе послаблення кризи навколо Ормузької протоки - ключового маршруту, через який у мирний час проходила майже п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого газу.

Наразі протока фактично залишається закритою через блокування з боку США та Ірану.

Окремо Трамп заявив, що іранський збагачений уран має бути знищений або переданий Сполученим Штатам.

Як відомо, своєю чергою Вашингтон продовжує стверджувати, що ядерна програма Тегерана становить загрозу через можливу розробку ядерної зброї.

