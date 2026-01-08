ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Ціни на нафту почали зростати після арешту танкерів з боку США, - Bloomberg

Четвер 08 січня 2026 10:56
UA EN RU
Ціни на нафту почали зростати після арешту танкерів з боку США, - Bloomberg Фото: ціни на нафту почали зростати після арешту танкерів з боку США (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Світові ціни на нафту дещо зросли, оскільки трейдери уважно обміркували додаткові заходи США щодо встановлення контролю над Венесуелою, а також арешт двох підсанкційних танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, нафта Brent торгувалась вище 60 доларів за барель після втрати 3% за попередні дві сесії, тоді як West Texas Intermediate коштувала близько 56 доларів.

Відомо, що державна нафтова компанія Petroleos de Venezuela SA веде переговори з Вашингтоном щодо продажу сирої нафти за схемою, подібною до угоди з Chevron. Згідно з цим планом, США матимуть певний контроль над PDVSA.

"Переорієнтація потоків венесуельської нафти, ймовірно, стане ключовою темою в середньостроковій перспективі. Однією з найбільш постраждалих сторін в результаті цього, безумовно, буде Китай", - заявила засновниця сингапурської фірми з аналізу ринку Vanda Insights Вандана Харі.

Китай був основним покупцем венесуельської нафти, ціна на яку значно знизилася після санкцій США.

Перспектива зростання експорту з Венесуели вже призвела до падіння цін на канадську сиру нафту та додасть барелів до ринку, який бореться з достатніми пропозиціями, оскільки ОПЕК+ та інші країни збільшують обсяги видобутку.

Динаміка світових цін на нафту

Нагадаємо, вчора, 7 січня, світові ціни на нафту продовжили падати після того, як США почали посилювати контроль над нафтовою промисловістю Венесуели.

Днем раніше ціни на нафту також дещо знизились на тлі очікувань зменшення попиту, а також через побоювання ринку щодо перспектив зростання видобутку венесуельської сирої нафти.

Також 5 січня повідомлялось, що світові ціни на нафту почали суттєво коливатися після того, як США провели спецоперацію у Венесуелі, Що сформувало невизначеність на ринку щодо майбутнього найбільших запасів сирої нафти у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАФТА Нефть
Новини
У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут
У Дніпрі продовжили канікули та готують автобуси замість трамваїв через блекаут
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка