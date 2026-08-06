Ціни на нафту падають третій день поспіль на тлі можливої угоди щодо Ормузької протоки
Ціни на нафту зберегли тенденцію зниження після того, як Іран заявив про те, що близький до укладання угоди з Оманом щодо Ормузької протоки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, нафта марки West Texas Intermediate торгувалася близько позначки 75 доларів за барель після падіння на 11% протягом перших трьох днів цього тижня.
Водночас ціна нафти марки Brent закрилася в середу на позначці понад 79 доларів за барель.
Ціни знизилися на тлі оптимізму щодо можливого досягнення угоди про відновлення судноплавства Ормузькою протокою.
В Ірані в середу заявляли, що спільна заява обох країн (Ірану та Оману) перебуває на розгляді, і угода буде укладена, якщо треті сторони не перешкоджатимуть процесу.
Крім того, президент США Дональд Трамп також вкотре сказав у середу про близькість угоди.
У той же час невизначеність зберігається, тому трейдери не поспішають повністю закривати довгі позиції, оскільки побоюються, що раптова ескалація конфлікту застане їх зненацька.
Що ще важливо знати
Нагадаємо, у середу 5 серпня видання Axios дізналося, що вже цього дня США планують оголосити про угоду, яка відкриє Ормузьку протоку (у Вашингтон середа ще не закінчилася, день завершиться, коли в Києві буде 7 ранку 6 серпня).
За словами джерел, угода буде укладена безпосередньо між Іраном та Оманом. Цей документ передбачає деякі правила проходу через протоку, і угода задовольняє деякі вимоги Тегерана.
До речі, один із представників МЗС Ірану 5 серпня публічно заявив, що Іран та Оман досягли розуміння щодо географічних координат судноплавного маршруту через Ормузьку протоку.