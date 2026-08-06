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Цены на нефть падают третий день подряд на фоне возможной сделки по Ормузскому проливу

02:10 06.08.2026 Чт
2 мин
Насколько упала цена на одну из марок нефти за последние 3 дня?
aimg Эдуард Ткач
Цены на нефть падают третий день подряд на фоне возможной сделки по Ормузскому проливу Фото: несмотря на падение цен неопределенность сохраняется (Getty Images)
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Цены на нефть сохранили тенденцию снижения после того, как Иран заявил о том, что близок к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как пишет издание, нефть марки West Texas Intermediate торговалась около отметки 75 долларов за баррель после падения на 11% в течение первых трех дней этой недели.

В то же время цена нефти марки Brent закрылась в среду на отметке выше 79 долларов за баррель.

Цены снизились на фоне оптимизма по поводу скорого достижения соглашения о возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.

В Иране в среду заявляли, что совместное заявление обеих стран (Ирана и Омана) находится на рассмотрении, и сделка будет заключена, если третьи стороны не будут препятствовать процессу.

Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже в очередной раз сказал в среду о близости сделки.

В то же время неопределенность сохраняется, поэтому трейдеры не спешат полностью закрывать длинные позиции, так как опасаются быть застигнутыми врасплох внезапной эскалацией конфликта.

Что еще важно знать

Напомним, в среду 5 августа издание Axios узнало, что уже в этот день США планируют объявить о сделке, которая откроет Ормузский пролив (в Вашингтон среда еще не закончилась, день завершится когда в Киеве будет 7 утра 6 августа).

По словам источников, соглашение будет заключено непосредственно между Ираном и Оманом. Этот документ предусматривает некие правила по проходу через пролив, и сделка удовлетворяет некоторые требования Тегерана.

К слову, один из представителей МИД Ирана 5 августа публично заявил, что Иран и Оман достигли понимания по географическим координатам судоходного маршрута через Ормузский пролив.

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