Цены на нефть падают третий день подряд на фоне возможной сделки по Ормузскому проливу
Цены на нефть сохранили тенденцию снижения после того, как Иран заявил о том, что близок к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, нефть марки West Texas Intermediate торговалась около отметки 75 долларов за баррель после падения на 11% в течение первых трех дней этой недели.
В то же время цена нефти марки Brent закрылась в среду на отметке выше 79 долларов за баррель.
Цены снизились на фоне оптимизма по поводу скорого достижения соглашения о возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.
В Иране в среду заявляли, что совместное заявление обеих стран (Ирана и Омана) находится на рассмотрении, и сделка будет заключена, если третьи стороны не будут препятствовать процессу.
Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже в очередной раз сказал в среду о близости сделки.
В то же время неопределенность сохраняется, поэтому трейдеры не спешат полностью закрывать длинные позиции, так как опасаются быть застигнутыми врасплох внезапной эскалацией конфликта.
Что еще важно знать
Напомним, в среду 5 августа издание Axios узнало, что уже в этот день США планируют объявить о сделке, которая откроет Ормузский пролив (в Вашингтон среда еще не закончилась, день завершится когда в Киеве будет 7 утра 6 августа).
По словам источников, соглашение будет заключено непосредственно между Ираном и Оманом. Этот документ предусматривает некие правила по проходу через пролив, и сделка удовлетворяет некоторые требования Тегерана.
К слову, один из представителей МИД Ирана 5 августа публично заявил, что Иран и Оман достигли понимания по географическим координатам судоходного маршрута через Ормузский пролив.