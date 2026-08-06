Цены на нефть падают третий день подряд на фоне возможной сделки по Ормузскому проливу

Цены на нефть сохранили тенденцию снижения после того, как Иран заявил о том, что близок к заключению сделки с Оманом по Ормузскому проливу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, нефть марки West Texas Intermediate торговалась около отметки 75 долларов за баррель после падения на 11% в течение первых трех дней этой недели.

В то же время цена нефти марки Brent закрылась в среду на отметке выше 79 долларов за баррель.

Цены снизились на фоне оптимизма по поводу скорого достижения соглашения о возобновлении судоходства по Ормузскому проливу.

В Иране в среду заявляли, что совместное заявление обеих стран (Ирана и Омана) находится на рассмотрении, и сделка будет заключена, если третьи стороны не будут препятствовать процессу.

Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже в очередной раз сказал в среду о близости сделки.

В то же время неопределенность сохраняется, поэтому трейдеры не спешат полностью закрывать длинные позиции, так как опасаются быть застигнутыми врасплох внезапной эскалацией конфликта.