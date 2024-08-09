Ціни на нафту за минулий тиждень зросли на 3%: причини

В п'ятницю 9 серпня під час торгів на азійській біржі з'ясувалося, що ціни на нафту перебувають на шляху до щотижневого зростання у понад 3% . Збільшення вартості пояснюється також побоюваннями щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

За підсумками тижня, ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 1 цент до 79,17 долара за барель, тоді як нафта WTI (West Texas Intermediate) зросла на центів до 76,27 долара.

Аналітикиня Panmure Liberum Ешлі Келті зазначила, що ринок підтримали дані про зниження кількості заяв на допомогу з безробіття в США. У свою чергу, це зменшило побоювання щодо можливої рецесії.

Зростання цін на нафту призвело до збільшення курсу долара. Примітно, що зазвичай зростання долара знижує ціни на нафту, оскільки покупці в інших валютах змушені платити більше за барель. Однак, напруженість на Близькому Сході, зокрема ескалація конфлікту в Газі, продовжує підтримувати високий рівень цін.