Цены на нефть за прошлую неделю выросли на 3%: причины
В пятницу 9 августа в ходе торгов на азиатской бирже выяснилось, что цены на нефть находятся на пути к еженедельному росту более чем на 3%. Увеличение стоимости объясняется также опасениями касательно эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По итогам недели, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 2 цента до 79,18 долларов за баррель, в то время как нефть WTI выросла на 10 центов до 76,29 доллара.
Аналитик с CMC Markets Тина Тенг отметила, что настроения на рынке улучшились также после публикации данных об инфляции в Китае, показавших рост потребительских цен на 0,5% в июле. Это превзошло ожидания экспертов.
Отмечается, что рынок поддержали данные о снижении количества заявлений на пособие по безработице в США, что уменьшило опасения по поводу возможной рецессии.
Рост цен на нефть привел к увеличению курса доллара. Примечательно, что обычно рост доллара снижает цены на нефть, поскольку покупатели в других валютах вынуждены платить больше за баррель. Однако напряженность на Ближнем Востоке, в частности эскалация конфликта в Газе, продолжает поддерживать высокий уровень цен.
Следует заметить, что цены на нефть в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке постоянно колеблются. Так, 5 августа стало известно, что ее стоимость упала до семимесячного минимума. Нефть Brent тогда подешевела до 76 долларов за баррель, а цена на West Texas Intermediate упала ниже 73 долларов за баррель.
Ранее мы сообщали, что в июле экспорт российской нефти из основных западных портов потерпел обвал до самого низкого уровня за последние почти 20 месяцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.