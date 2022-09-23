Ціни на нафту Brent впали нижче за 90 доларів: що відбувається на світовому ринку

Ціни на нафту різко знизилися у п'ятницю, 23 вересня, у зв'язку з очікуванням падіння попиту, зростанням відсоткових ставок та зміцненням долара. Світові ринки акцій падають через можливу рецесію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали 3,11% - до 87,65 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 3,51% - до 80,56 доларів. Контракти на нафту Brent та WTI за останній тиждень знизилися на 4,03% та 5,37% відповідно.

Падіння ринків

У п'ятницю світові акції досягли дворічного мінімуму, а індекс долара досяг найвищого рівня за два десятиліття, що чинило знижувальний тиск на нафту.

Індекс світових акцій MSCI впав до найнижчого рівня з середини 2020 року в п'ятницю, втративши близько 12% за місяць, оскільки голова ФРС Джером Пауелл ясно дав зрозуміти, що боротьба з інфляцією позначиться на економічному зростанні.

"Побоювання рецесії, подальше підвищення ставок та подальше зміцнення долара переважують геополітичну напруженість", - сказав Тамас Варга, нафтовий аналітик PVM Oil Associates.

За його словами, потенціал зростання цін на нафту буде обмежений, поки долар сильний, хоча інсценований референдум на сході України "може ще більше посилити напруженість у відносинах між Росією та Заходом, особливо якщо українські союзники нададуть Україні додаткову допомогу у поверненні цих територій".

Росія розпочала у п'ятницю референдуми, спрямовані на анексію чотирьох окупованих областей України, які Київ назвав незаконною фікцією.

Підвищення ставок центробанків

Після того, як Федеральна резервна система США підвищила відсоткові ставки на 75 базисних пунктів у середу, центральні банки по всьому світу наслідували їх приклад, підвищивши ризик економічного спаду.

Британський фунт впав до 37-річного мінімуму, а державні облігації впали після того, як новий міністр фінансів оголосив про історичне зниження податків і значне збільшення запозичень.

Євро та єна впали до 20-річного мінімуму в четвер, поки японська влада вперше з 1998 року не вийшла на ринок, щоб викупити ієну та зупинити її тривале падіння.