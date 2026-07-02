Ціни на молочку в липні: чи подорожчають молоко, сир і масло та які ризики бачить галузь

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Ціни в липні: різкого подорожчання молочної продукції не очікується, у торговельних мережах і надалі діятимуть акційні пропозиції.

різкого подорожчання молочної продукції не очікується, у торговельних мережах і надалі діятимуть акційні пропозиції. Які продукти залишаться стабільними: молоко, кефір та інша кисломолочна продукція масового сегмента не повинні дорожчати, а масло й тверді сири збережуть нинішні ціни.

молоко, кефір та інша кисломолочна продукція масового сегмента не повинні дорожчати, а масло й тверді сири збережуть нинішні ціни. Що впливає на вартість: ціни формують не лише молоко-сировина, а й витрати на переробку, упаковку, логістику, електроенергію та торговельні націнки.

ціни формують не лише молоко-сировина, а й витрати на переробку, упаковку, логістику, електроенергію та торговельні націнки. Чи достатньо молока: переробна галузь забезпечена якісною сировиною, а частка промислових молочно-товарних ферм продовжує зростати.

переробна галузь забезпечена якісною сировиною, а частка промислових молочно-товарних ферм продовжує зростати. Що буде із закупівельними цінами: після завершення піку сезонного виробництва експерти очікують поступове відновлення закупівельних цін у другому півріччі.

після завершення піку сезонного виробництва експерти очікують поступове відновлення закупівельних цін у другому півріччі. Основні ризики: війна, тривалий період низьких закупівельних цін, ситуація на світовому ринку, можливі блекаути та слабкий внутрішній попит.

– Яким буде липень для цін на молочну продукцію? Чи очікується подорожчання молока, масла, сиру та кисломолочних продуктів?

– Скажу прямо: у липні різкого подорожчання молочних продуктів ми не очікуємо.

У багатьох мережах будуть продовжуватися акційні продажі, тобто можемо говорити про подешевшання деякої продукції для споживача.

Ситуація наступна. Закупівельна ціна на молоко-сировину з початку року в багатьох господарствах наблизилася до собівартості. За рік сировина подешевшала майже на чверть. І роздрібні ціни теж на це реагували відповідно – якісь відразу, а якісь із затримкою.

Причина в тому, що кінцеву ціну формують не тільки вартість сировини, а й вартість переробки, упаковки, логістики та енергетичних витрат – і насамперед торговельні націнки та умови роботи з мережами, на які молочні компанії не мають впливу. Молочні компанії сьогодні фактично працюють у режимі постійних акцій, вартість яких лягає на постачальника, а не на ритейл.

Тому липень я б описав так: молоко, кефір, інша ''біла'' кисломолочна продукція масового сегмента – без здорожчання, подекуди з акційними знижками. Масло, тверді й напівтверді сири – стабільні. Загалом молочний кошик улітку буде стабільним, з акційними пропозиціями.

– Які чинники зараз найбільше впливають на ціни в молочній галузі?

– Ціну сьогодні формує не один чинник, а їхнє поєднання, і я б розставив акценти так.

Перше – баланс попиту й пропозиції.

Друге – світова кон'юнктура, і це для нас критично. Майже половина молока, що йде в Україні на переробку, перетворюється на вершкове масло – проти приблизно 29% у країнах ЄС. Тому коли біржові ціни на масло й сухе молоко падають – а за останній рік масло на біржі подешевшало приблизно вдвічі – це майже миттєво відображається і на внутрішніх закупівельних цінах, і на експорті.

Третє – собівартість, яка не зменшується: корми, пальне, оплата праці, а в наших реаліях – ще й самостійна генерація електроенергії. Блекаути для молочної галузі особливо болючі: ми працюємо зі швидкопсувним продуктом, і будь-яка перерва в електроживленні – це прямі втрати та відмова в прийомі сировини.

Четверте – купівельна спроможність населення, валютний курс, умови експорту й, звичайно, війна, яка додає і витрат, і ризиків.

І окремо я назвав би практики торговельних мереж – несвоєчасні розрахунки, перекладання фінансових ризиків ритейлу на виробника та переробника. Це теж тисне на закупівельну ціну, хоча про це говорять менше ніж про корми чи курс.

– Чи достатньо в Україні сировини для стабільної роботи молокопереробних підприємств?

– Сировини сьогодні загалом достатньо для стабільної роботи більшості переробних підприємств. За підсумками 2025 року на промислову переробку надійшло 3,22 млн тонн сирого коров'ячого молока.

Тут важливо зважати на дві речі. У загальному виробництві молока в країні (близько 6,9 млн тонн) частка промислових ферм – приблизно половина. На заводи молока, виробленого в господарствах населення, надходить дуже мало, саме промислові ферми сьогодні забезпечують близько 90% сировини, що надходить на переробку. Це молоко стабільно вищої якості – саме те, що й потрібно галузі.

Структура продовжує змінюватися: частка особистих селянських господарств скорочується, роль сучасних молочно-товарних ферм зростає. На Agro Ukraine Week 2026 голова Спілки Вадим Чагаровський наводив прогноз, за яким частка промислових ферм зросте з 46% у 2025 році до 55% у 2027 році.

Щодо обсягів: за оцінками експертно-аналітичної служби Спілки, загальне виробництво молока у 2026 році може скоротитися приблизно до 6,8 млн тонн, насамперед через подальше скорочення поголів'я та виробництва молока в господарствах населення.

Але навіть за цих умов надходження якісної сировини на переробку не зменшуватиметься, а радше зростатиме – саме тому, що промисловий сектор нарощує виробництво, і його частка зростає. Тобто загальний обсяг просідає, а та частина, що годує заводи, залишається стабільною.

– Як сезонність впливає на закупівельні ціни на молоко?

– Сезонність – традиційно один із ключових чинників у ціноформуванні.

Навесні й на початку літа худоба переходить на зелені корми, надої зростають, пропозиція збільшується – закупівельні ціни зазвичай знижуються. Восени та взимку виробництво скорочується, витрати на утримання зростають – ціни підтримуються або підвищуються.

Особливість 2026 року в тому, що звичайний сезонний фактор наклався на складну світову кон'юнктуру. Закупівельні ціни в Україні опустилися нижче собівартості ще кілька місяців тому через падіння світових цін на біржові продукти, надлишок сировини та слабший експорт. Тому весняно-літнє сезонне збільшення виробництва лише посилило тиск, і просідання стало глибшим, ніж у звичайні роки.

Водночас є важливий нюанс, який часто випадає з поля зору: пік надоїв цього сезону ми вже пройшли – він припав на травень. З червня, з настанням спеки й зниженням лактації, обсяги надоїв скорочуються, що працює на користь цінової стабілізації. Тобто, найгостріший пік сезонного тиску на ринок уже позаду. Найнижчі ціни мали сезонний характер і стосувалися насамперед молока, яке йде на біржові продукти – масло та сухе молоко. У міру того як світовий ринок поглине накопичені надлишки, ми очікуємо початку поступового відновлення закупівельних цін у другому півріччі.

– Чи можливе зниження цін на окремі молочні продукти влітку?

– Зниження цін на окремі продукти влітку можливе, але точкове й нерівномірне – не варто чекати, що подешевшає весь молочний кошик.

З іншого боку – зараз приблизно 70% продукції продається за акційними цінами, і ця практика продовжиться принаймні до кінця літа. Так що для споживача ціна буде зниженою.

Сезонне збільшення надоїв за звичайних умов створює передумови для нижчих закупівельних цін, і частина цього ефекту може доходити до споживача – передусім у продукції, яка залежить від надлишків сировини й має високу конкуренцію: пастеризоване молоко, кефір, окремі йогурти, продукція акційного сегмента. До речі, за деякими з цих позицій у роздрібі ми вже бачимо помісячну стабілізацію й навіть невелике зниження, хоча рік до року ціна все ж вища.

А от суттєвого здешевлення всього кошика очікувати складно. На кінцеву ціну впливають витрати на переробку, упаковку, енергію та логістику – а вони не зменшуються. Впливає й вартість сировини, яка вже не стане нижчою. І, знову ж таки, суттєво додають до ціни торговельні націнки, на які переробник не може вплинути.

Тому моя оцінка така: окремі категорії влітку можуть просісти, передусім в акціях, тоді як масло, сири й продукція з вищою доданою вартістю радше залишаться стабільними через високі виробничі витрати.

– Які ризики для молочної галузі ви бачите до кінця літа?

– Ризиків кілька, і я розставлю їх за рівнем гостроти.

Головний ризик – війна, вплив обстрілів та бомбардувань на робочі процеси. Це дуже ускладнює економічні розрахунки та прогнозування. Нещодавнє пошкодження Яготинського заводу тому приклад. У підприємства виникли витрати на відновлення, які не можна було передбачити і врахувати.

Другий ризик – затяжний період закупівельних цін, близьких до собівартості. Якщо не відбудуться зміни, під загрозою опиниться сама сировинна база. Колеги з Асоціації виробників молока вже попереджають: за збереження такої ситуації до кінця 2026 року країна ризикує втратити близько 20% промислового виробництва – це 500–600 тис. тонн молока. Найвразливіші – невеликі ферми, менші за 500 корів: вони мають найменший запас міцності й першими виходитимуть з ринку.

Третій ризик – світова кон'юнктура. Поки на біржах зберігаються надлишки масла й сухого молока, тиск на наші ціни та експорт триватиме. Стабілізації аналітики очікують ближче до кінця третього кварталу.

Четвертий – енергетика. До кінця літа й особливо з осені блекаути знову стануть для заводів критичним фактором: це і прямі втрати швидкопсувної сировини, і зростання собівартості через генерацію.

Далі – слабкий внутрішній попит і низька купівельна спроможність, конкуренція з боку імпорту (зокрема в сегменті сирів), проблеми з логістикою та валютними коливаннями. І над усім цим – війна, яка додає і витрат, і ризиків, які важко прорахувати.

Тому позиція Спілки незмінна: галузь потребує не преференцій, а адекватної реакції держави – і на цінову кризу, і на торговельні практики мереж. Інакше втрати, яких можна уникнути сьогодні, завтра коштуватимуть значно дорожче.