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Ціни на мед і мак до Спаса: скільки коштують продукти на свято

Фото: до свята Спаса традиційно купують мед (freepik.com)
Автор: Анна Березіна

Українці 1 серпня відзначають свято Маковія - перший Спас. На нього традиційно купують мед і мак. Цьогоріч вартість меду "кусається" через несприятливу погоду. Ціни на мак різні - залежно від того, це готова начинка чи сухе насіння.

Докладніше про те, у скільки обійдуться продукти до свята Спаса 2025, - в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Які ціни на мед у 2025 році?
  • Що вплинуло на врожай меду?
  • Скільки коштує мак та готова макова начинка напередодні Маковія?

Мед і мак до Спаса Маковія 2025

Після переходу ПЦУ на новоюліанський календар щороку 1 серпня (раніше - 14 серпня) православні відзначають свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього, відоме в народі як Маковія, або ж Перший Медовий Спас.

Цей день є важливою подією в церковному календарі, під час якої за традицією освячують мед нового врожаю, мак та воду. Також до храмів приносять "маковійчики" - букети з польових квітів із дозрілими маковими головками.

З нагоди свята українці часто готують різноманітні страви з медом та маком, зокрема макові пироги, млинці з маком та медом. Саме через цю традицію попит на мед і мак зростає напередодні свята, що впливає на ціни.

Сезон меду 2025 виявився несприятливим для бджолярів через погодні умові, і це також позначилося на вартості головного святкового смаколика.

Ціни на мед

Скорочення обсягів збору меду прямо впливає на його вартість. Втім ціни різняться залежно від регіону, сорту та місця продажу.

У супермаркетах мед коштує:

Varus:

  • Мед із різнотрав’я (1 кг) - 203,7 грн
  • Квітковий літній (350 г) - 99,1 грн
  • Соняшниковий мед (250 г) - 84,5 грн
  • Акацієвий (250 г) - 129,9 грн

Скриншот varus.ua

У мережі АТБ ціни на мед наступні:

  • липовий мед (500 г) - 113,5 грн
  • гречаний (250 г) - 61,9 грн
  • акацієвий мед (250 г) - 65,7 грн
  • мед із різнотрав'я (900 г) - 163,7 грн

Скриншот atbmarket.com

У супермаркетах мережі Сільпо ціни на мед напередодні свята:

  • різнотрав'я (400 г) - від 99 грн
  • липовий мед (400 г) - 114 грн
  • акацієвий (400 г) - 159 грн
  • соняшниковий (250 г) - 81,99 грн

Скриншот silpo.ua

Мед можна купити і на сезонних ярмарках безпосередньо у пасічників, і на ринках. Також виробники продають свою продукцію в онлайн-магазинах та на сторінках власних соцмереж:

  • Ціни на перший травневий мед в середньому стартують від 100 грн за баночку 200 мл до 500 грн за 1 літр.
  • Акацієвий мед пасічники продають за ціною від 120 грн за 200 мл до 600 грн за 1 літр.
  • Липовий мед - від 100 грн (200 мл) до 400 грн (1 л).
  • Гречаний мед коштує від 100 грн (200 мл) до 400 грн (1 л).

Що з урожаєм меду в цьому році

Цьогоріч українські бджолярі повідомляють про суттєве зниження врожаю меду. У багатьох регіонах країни перший медозбір був слабким. Причиною стали сильні весняні заморозки, затяжне похолодання, дощі з градом і подальша аномальна спека.

Як розповіли РБК-Україна власники пасіки на Київщині, через заморозки постраждало цвітіння. Після цього низькі температури завадили рослинам виділяти нектар, а дощі змили цвіт акації. У результаті - обсяг зібраного меду виявився значно меншим.

Якщо у попередні роки у липні викачували в середньому 20 бочок меду, цьогоріч зібрали лише 3 бочки.

Ціни на мак і макову начинку

На свято Маковія зростає попит не тільки на мед, а й на мак. Його купують як у вигляді сухого насіння, так і готової макової начинки. Особливо популярні фабричні начинки із цукатами та родзинками.

Вартість макової начинки по супермаркетах становить від 84,9 грн у Varus за баночку 380 г, у Сільпо макова начинка "Премія" із родзинками та цукатами обійдеться в 99,9 грн (400 г), 0,5 кг солодкої макової начинки Santa Vita коштуватиме 124 грн.

Скриншот silpo.ua

Ціни на сухий мак у пакуванні 125 г: від 27,90 грн (АТБ), упаковка вагою 150 г коштуватиме близько 31 грн, 200 г - від 55 грн.

Готові начинки зручні для швидкого приготування випічки. Їх можна використовувати одразу - без додаткового запарювання або подрібнення. Тоді як сухий мак частіше купують для самостійного приготування начинки, змішуючи з цукром чи медом.

При підготовці використовувалися: дані мереж супермаркетів, публікація порталу Kurkul, сторінка в Instagram Мед Мезинський, онлайн-магазини пасік "ПравДиво Мед", MedovaDynasty.

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