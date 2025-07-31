Цены на мед и мак к Спасу: сколько стоят продукты на праздник

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Какие цены на мед в 2025 году?

Что повлияло на урожай меда?

Сколько стоит мак и готовая маковая начинка накануне Маковея?

Мед и мак к Спасу Маковея 2025

После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь ежегодно 1 августа (ранее - 14 августа) православные отмечают праздник Вынесения честных древ животворящего Креста Господня, известный в народе как Маковея, или Первый Медовый Спас.

Этот день является важным событием в церковном календаре, во время которого по традиции освящают мёд нового урожая, мак и воду.

По случаю праздника украинцы часто готовят разные блюда с медом и маком, к примеру, маковые пироги, блинчики с маком и медом. Именно из-за этой традиции спрос на мед и мак растет накануне праздника, что влияет на цены.

Сезон меда 2025 оказался неблагоприятным для пчеловодов из-за погодных условий, и это также сказалось на стоимости главного праздничного лакомства.

Цены на мед

Сокращение объемов сбора меда напрямую влияет на его стоимость. Впрочем, цены отличаются в зависимости от региона, сорта и места продажи.

В супермаркетах мед стоит:

Varus:

Мед из разнотравья (1 кг) - 203,7 грн

Цветочный летний (350 г) - 99,1 грн.

Мед из подсолнуха (250 г) - 84,5 грн

Акациевый (250 г) - 129,9 грн

Скриншот varus.ua

В сети АТБ цены на мед следующие:

липовый мед (500 г) - 113,5 грн

гречишный (250 г) - 61,9 грн

акациевый мед (250 г) - 65,7 грн

мед из разнотравья (900 г) - 163,7 грн

Скриншот atbmarket.com

В супермаркетах сети Сильпо цены на мед накануне праздника:

разнотравье (400 г) – от 99 грн

липовый мед (400 г) – 114 грн

акациевый (400 г) – 159 грн

подсолнечный (250 г) – 81,99 грн

Скриншот silpo.ua

Мед можно купить и на сезонных ярмарках непосредственно у пчеловодов, и на рынках. Также производители продают свою продукцию в онлайн-магазинах и на страницах собственных соцсетей:

Цены на первый майский мед в среднем стартуют от 100 грн за баночку 200 мл до 500 грн. за 1 литр.

за баночку 200 мл до 500 грн. за 1 литр. Акациевый мед пчеловоды продают по цене от 120 грн за 200 мл до 600 грн за 1 литр.

за 200 мл до 600 грн за 1 литр. Липовый мед - от 100 грн (200 мл) до 400 грн (1 л).

(200 мл) до 400 грн (1 л). Гречишный мед стоит от 100 грн (200 мл) до 400 грн (1 л).

Что с урожаем меда в этом году

В этом году украинские пчеловоды сообщают о существенном снижении урожая меда. Во многих регионах страны первый медосбор был слабым. Причиной стали сильные весенние заморозки, затяжное похолодание, дожди с градом и последующая аномальная жара.

Как рассказали РБК-Украина владельцы пасеки в Киевской области, из-за заморозков пострадало цветение. После этого низкие температуры помешали растениям выделять нектар, а дожди смыли цвет акации. В результате - объем собранного меда оказался значительно меньшим.

Если в предыдущие годы в июле выкачивали в среднем 20 бочек меда, то в этом году собрали только 3 бочки.

Цены на мак и маковую начинку

На праздник Маковея растет спрос не только на мед, но и на мак. Его покупают как в виде сухих семян, так и готовой маковой начинки. Особенно популярны фабричные начинки с цукатами и изюмом.

Стоимость маковой начинки по супермаркетам составляет от 84,9 грн в Varus за баночку 380 г, в Сильпо маковая начинка "Премия" с изюмом и цукатами обойдется в 99,9 грн (400 г), 0,5 кг сладкой маковой начинки Santa Vita будет стоить 124 грн.

Скриншот silpo.ua

Цены на сухой мак в упаковке 125 г: от 27,90 грн (АТБ), упаковка весом 150 г будет стоить около 31 грн, 200 г - от 55 грн.

Готовые начинки удобны для быстрого приготовления выпечки. Их можно использовать сразу - без дополнительной запарки или измельчения. В то время как сухой мак чаще покупают для самостоятельного приготовления начинки, смешивая с сахаром или медом.

При подготовке использовались: данные сетей супермаркетов, публикация портала Kurkul, страница в Instagram Мед Мезинский, онлайн-магазины пасек "ПравДиво Мед", MedovaDynasty.