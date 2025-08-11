Ціни на літій різко зросли після закриття однієї з найбільших шахт у світі

Ціни на літій, який використовується для виробництва акумуляторів, різко зросли у понеділок, 11 серпня. Це сталося на тлі закриття однієї з найбільших літієвих шахт у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Компанія Contemporary Amperex Technology (CATL), найбільший у світі виробник акумуляторів, підтвердила закриття своєї шахти Jianxiawo у Китаї після закінчення терміну ліцензії.

За даними Bloomberg, в идобуток буде закрито щонайменше на три місяці. На цю шахту припадає близько 6% світового видобутку літію, тоді як на інші шахти в регіоні припадає щонайменше ще 5%.

Такий крок компанії-гіганта сколихнув ринок. Ціни на метал для акумуляторів на ф'ючерсній біржі Гуанчжоу зросли на денний ліміт. Акції китайської компанії Tianqi Lithium зросли на 19%, а Ganfeng Lithium - на 21%.

Як відомо, наразі виробники літію борються з глобальним надлишком пропозиції. Він посилюється перешкодами у попиті на електромобілі, зокрема через скасування президентом США Дональдом Трампом пільг для цієї галузі.

Додамо, що літій - це легкий метал, який характеризується високою реакційною здатністю та використовується в різних галузях, включаючи медицину, електроніку та виробництво акумуляторів.