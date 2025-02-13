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Зеленський розпорядився обмежити націнку в аптеках на ліки

Україна, Четвер 13 лютого 2025 11:34
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Зеленський розпорядився обмежити націнку в аптеках на ліки Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Націнка на ліки буде обмежена на рівні 10-35%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.

Як зазначається в указі, взята до відома інформацію про наміри учасників фармацевтичного ринку України знизити на 30% з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби.

Указ містить низку заходів, серед яких зміни до законів.

Але головною є вказівка Кабінету міністрів обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків. Уряд повинен з 1 березня 2025 року обмежити:

  • до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,
  • до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,
  • до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.

Крім того, Кабмін повинен з 1 березня 2025 року ввести заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.

Також уряд має відновити з 1 березня 2025 року заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що ціни на ліки в Україні "абсолютно неадекватні". На його думку, аптечні мережі та виробники мають надати комфортніші умови покупцям.

Президент провів на цю тему нараду з представниками уряду, а потім - засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення щодо ліків.

За підсумками 2024 року Держстат зафіксував таке зростання цін в Україні:

  • Антибіотики вітчизняні - 20%,
  • Антибіотики імпортні - 26%,
  • Судинорозширювальні засоби вітчизняні - 13%,
  • Судинорозширювальні засоби імпортні - 13%,
  • Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні - 22%,
  • Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні -16%.

При цьому загальне зростання цін становило 12%, а комуналка подорожчала на 19%.

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Володимир Зеленський РНБО
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