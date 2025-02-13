Зеленський розпорядився обмежити націнку в аптеках на ліки
Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Націнка на ліки буде обмежена на рівні 10-35%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на сайті президента.
Як зазначається в указі, взята до відома інформацію про наміри учасників фармацевтичного ринку України знизити на 30% з 1 березня 2025 року цін на найбільш затребувані основні лікарські засоби.
Указ містить низку заходів, серед яких зміни до законів.
Але головною є вказівка Кабінету міністрів обмежити націнку на всіх етапах продажу ліків. Уряд повинен з 1 березня 2025 року обмежити:
- до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,
- до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,
- до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.
Крім того, Кабмін повинен з 1 березня 2025 року ввести заборону на здійснення маркетингових послуг, послуг із промоції лікарських засобів, інформаційних та інших послуг, пов’язаних із реалізацією лікарських засобів кінцевому споживачу.
Також уряд має відновити з 1 березня 2025 року заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами і медичними виробами, вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін.
Нагадаємо, Зеленський вважає, що ціни на ліки в Україні "абсолютно неадекватні". На його думку, аптечні мережі та виробники мають надати комфортніші умови покупцям.
Президент провів на цю тему нараду з представниками уряду, а потім - засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення щодо ліків.
За підсумками 2024 року Держстат зафіксував таке зростання цін в Україні:
- Антибіотики вітчизняні - 20%,
- Антибіотики імпортні - 26%,
- Судинорозширювальні засоби вітчизняні - 13%,
- Судинорозширювальні засоби імпортні - 13%,
- Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні - 22%,
- Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні -16%.
При цьому загальне зростання цін становило 12%, а комуналка подорожчала на 19%.