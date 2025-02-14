Аптекам обмежили торгівельну націнку на ліки: що буде з цінами

Ціни на ліки в Україні вже в березні будуть знижені. Здешевленню, зокрема, сприятиме обмеження націнок для аптек та гуртових постачальників.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

Шмигаль заявив, що уряд на виконання рішення РНБО схвалює заходи для здешевлення ліків.

"Ідеться про обмеження максимальної торгівельної націнки для аптек - не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату", - розповів прем'єр.

За його словами одночасно уряд буде посилювати контроль за наявністю лікарських засобів у лікарнях. "Пацієнти повинні отримувати ліки в лікарнях безоплатно. Держава за це платить у межах програми медичних гарантій", - додав він.

Шмигаль сказав, що "ціни на ліки, які за останні три роки суттєво зросли, вже в березні будуть знижені".

"За ініціативи президента України Володимира Зеленського під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже з 1 березня", - розповів а

Ініціатива Зеленського

Нагадаємо, Зеленський вважає, що ціни на ліки в Україні "абсолютно неадекватні". На його думку, аптечні мережі та виробники мають надати комфортніші умови покупцям.

Президент провів на цю тему нараду з представниками уряду, а потім - засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення щодо ліків.

Потім Зеленський своїм указом ввів в дію рішення РНБО від 12 лютого щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

Згідно з указом, уряд повинен з 1 березня 2025 року обмежити:

до 10% граничні постачальницько-збутові надбавки, що нараховуються дистриб’юторами лікарських засобів до оптово-відпускних цін на всі зареєстровані в Україні лікарські засоби,

до 10% регресивні граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі рецептурні лікарські засоби,

до 35% граничні торговельні (роздрібні) надбавки до закупівельних цін на всі безрецептурні лікарські засоби.

Водночас дані Держстату свідчать про помірне зростання цін на ліки, яке несуттєво перевищує рівень загальної інфляції.

За підсумками 2024 року Держстат зафіксував таке зростання цін в Україні: