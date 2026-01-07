UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ціни на квартири у Запоріжжі рекордно впали: скільки зараз коштує житло

Нерухомість у Запоріжжі продовжує дешевшати (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Запоріжжі за останніх пів року впали ціни на купівлю житла. Найбільше подешевшали однокімнатні квартири - на 11% у валюті. Це рекордний показник для України. Водночас оренда подорожчала.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.

Що з цінами на вторинному ринку

Через посилення атак на Запоріжжя ціни на нерухомість там продовжують падати. Зараз місто очолює рейтинг із найдешевшим житлом в Україні, щоправда, в аналізі не враховували Херсон та окуповані території, оскільки по них замало даних.

Ціни на житло:

  • однокімнатні квартири - 15 500 тисяч доларів, вартість впала на 11%;
  • двокімнатні - 22 тисячі доларів, це на 8% дешевше, ніж було;
  • трикімнатні - 32 тисячі доларів, подешевшання становить 3%.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Запоріжжі, треба відкладати 2,5 роки, на двокімнатну - 3,5 роки, трикімнатну - 5,1 року.

Динаміка цін на вторинному ринку у Запоріжжі (скриншот)

Скільки коштує житло на первинці

Первинка також подешевшала в середньому на 6%. Зараз "квадрат" у новобудові коштує 570 доларів.

Ціни у новобудовах:

  • преміум - 480 доларів;
  • бізнес - 570 доларів;
  • економ - 600 доларів;
  • комфорт - 660 доларів.

Зараз у місті 15 черг ЖК у продажу. 6 забудовників надають розтермінування, 5 - іпотеку "єОселя", 1 - у кредит. 

Вартість житла на первинці (скриншот)

Яка вартість оренди

У Запоріжжі за пів року зросла вартість оренди. Однокімнатні квартири подорожчали на 14%, зараз їх в середньому здають за 5 700 гривень на місяць. 

Двокімнатні тепер коштують 8 тисяч гривень, це на 33% дорожче, ніж було раніше. Найбільше вартість оренди зросла на трикімнатні квартири - на 50%, середня ціна на них зараз 12 тисяч гривень.

Дослідження ЛУН показують, що на оренду однокімнатної квартири у Запоріжжі зараз йде 25% зарплати, двокімнатної - 36%, трикімнатної - 54%. 

У Запоріжжі зросли ціни на оренду усіх видів житла (скриншот)

Читайте також про те, що за рік у Києві зросли ціни на всі види нерухомості. Найбільше здорожчали трикімнатні квартири - на 14% у валюті. Столиця зараз входить у трійку міст із найдорожчим житлом в Україні.

Раніше ми писали про те, що найдорожчою на заході України залишається оренда житла в Ужгороді, Львові та Івано-Франківську. Тут за останні пів року ціни знову підскочили майже на всі види квартир.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяЖитлоЦіни в Україні