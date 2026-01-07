Ціни на квартири у Запоріжжі рекордно впали: скільки зараз коштує житло

У Запоріжжі за останніх пів року впали ціни на купівлю житла. Найбільше подешевшали однокімнатні квартири - на 11% у валюті. Це рекордний показник для України. Водночас оренда подорожчала.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН.
Через посилення атак на Запоріжжя ціни на нерухомість там продовжують падати. Зараз місто очолює рейтинг із найдешевшим житлом в Україні, щоправда, в аналізі не враховували Херсон та окуповані території, оскільки по них замало даних.
Ціни на житло:
В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Запоріжжі, треба відкладати 2,5 роки, на двокімнатну - 3,5 роки, трикімнатну - 5,1 року.
Первинка також подешевшала в середньому на 6%. Зараз "квадрат" у новобудові коштує 570 доларів.
Ціни у новобудовах:
Зараз у місті 15 черг ЖК у продажу. 6 забудовників надають розтермінування, 5 - іпотеку "єОселя", 1 - у кредит.
У Запоріжжі за пів року зросла вартість оренди. Однокімнатні квартири подорожчали на 14%, зараз їх в середньому здають за 5 700 гривень на місяць.
Двокімнатні тепер коштують 8 тисяч гривень, це на 33% дорожче, ніж було раніше. Найбільше вартість оренди зросла на трикімнатні квартири - на 50%, середня ціна на них зараз 12 тисяч гривень.
Дослідження ЛУН показують, що на оренду однокімнатної квартири у Запоріжжі зараз йде 25% зарплати, двокімнатної - 36%, трикімнатної - 54%.
