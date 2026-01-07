RU

Цены на квартиры в Запорожье рекордно упали: сколько сейчас стоит жилье

Недвижимость в Запорожье продолжает дешеветь (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Запорожье за последние полгода упали цены на покупку жилья. Больше всего подешевели однокомнатные квартиры - на 11% в валюте. Это рекордный показатель для Украины. В то же время аренда подорожала.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.

Что с ценами на вторичном рынке

Из-за усиления атак на Запорожье цены на недвижимость там продолжают падать. Сейчас город возглавляет рейтинг с самым дешевым жильем в Украине, правда, в анализе не учитывали Херсон и оккупированные территории, поскольку по ним мало данных.

Цены на жилье:

  • однокомнатные квартиры - 15 500 тысяч долларов, стоимость упала на 11%;
  • двухкомнатные - 22 тысячи долларов, это на 8% дешевле, чем было;
  • трехкомнатные - 32 тысячи долларов, удешевление составляет 3%.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Запорожье, надо откладывать 2,5 года, на двухкомнатную - 3,5 года, трехкомнатную - 5,1 года.

Динамика цен на вторичном рынке в Запорожье (скриншот)

Сколько стоит жилье на первичке

Первичка также подешевела в среднем на 6%. Сейчас "квадрат" в новостройке стоит 570 долларов.

Цены в новостройках:

  • премиум - 480 долларов;
  • бизнес - 570 долларов;
  • эконом - 600 долларов;
  • комфорт - 660 долларов.

Сейчас в городе 15 очередей ЖК в продаже. 6 застройщиков предоставляют рассрочку, 5 - ипотеку "єОселя", 1 - в кредит.

Стоимость жилья на первичке (скриншот)

Какая стоимость аренды

В Запорожье за полгода выросла стоимость аренды. Однокомнатные квартиры подорожали на 14%, сейчас их в среднем сдают за 5 700 гривен в месяц.

Двухкомнатные теперь стоят 8 тысяч гривен, это на 33% дороже, чем было раньше. Больше всего стоимость аренды выросла на трехкомнатные квартиры - на 50%, средняя цена на них сейчас 12 тысяч гривен.

Исследования ЛУН показывают, что на аренду однокомнатной квартиры в Запорожье сейчас уходит 25% зарплаты, двухкомнатной - 36%, трехкомнатной - 54%.

В Запорожье выросли цены на аренду всех видов жилья (скриншот)

Читайте также о том, что за год в Киеве выросли цены на все виды недвижимости. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры - на 14% в валюте. Столица сейчас входит в тройку городов с самым дорогим жильем в Украине.

Ранее мы писали о том, что самой дорогой на западе Украины остается аренда жилья в Ужгороде, Львове и Ивано-Франковске. Здесь за последние полгода цены снова подскочили почти на все виды квартир.

