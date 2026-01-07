Цены на квартиры в Запорожье рекордно упали: сколько сейчас стоит жилье

Что с ценами на вторичном рынке

Из-за усиления атак на Запорожье цены на недвижимость там продолжают падать. Сейчас город возглавляет рейтинг с самым дешевым жильем в Украине, правда, в анализе не учитывали Херсон и оккупированные территории, поскольку по ним мало данных.

Цены на жилье:

однокомнатные квартиры - 15 500 тысяч долларов, стоимость упала на 11%;

двухкомнатные - 22 тысячи долларов, это на 8% дешевле, чем было;

трехкомнатные - 32 тысячи долларов, удешевление составляет 3%.

В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Запорожье, надо откладывать 2,5 года, на двухкомнатную - 3,5 года, трехкомнатную - 5,1 года.

Динамика цен на вторичном рынке в Запорожье (скриншот)

Сколько стоит жилье на первичке

Первичка также подешевела в среднем на 6%. Сейчас "квадрат" в новостройке стоит 570 долларов.

Цены в новостройках:

премиум - 480 долларов;

бизнес - 570 долларов;

эконом - 600 долларов;

комфорт - 660 долларов.

Сейчас в городе 15 очередей ЖК в продаже. 6 застройщиков предоставляют рассрочку, 5 - ипотеку "єОселя", 1 - в кредит.

Стоимость жилья на первичке (скриншот)

Какая стоимость аренды

В Запорожье за полгода выросла стоимость аренды. Однокомнатные квартиры подорожали на 14%, сейчас их в среднем сдают за 5 700 гривен в месяц.

Двухкомнатные теперь стоят 8 тысяч гривен, это на 33% дороже, чем было раньше. Больше всего стоимость аренды выросла на трехкомнатные квартиры - на 50%, средняя цена на них сейчас 12 тысяч гривен.

Исследования ЛУН показывают, что на аренду однокомнатной квартиры в Запорожье сейчас уходит 25% зарплаты, двухкомнатной - 36%, трехкомнатной - 54%.

В Запорожье выросли цены на аренду всех видов жилья (скриншот)