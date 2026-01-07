Ціни на квартири у Запоріжжі рекордно впали: скільки зараз коштує житло

У Запоріжжі за останніх пів року впали ціни на купівлю житла. Найбільше подешевшали однокімнатні квартири - на 11% у валюті. Це рекордний показник для України. Водночас оренда подорожчала.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Що з цінами на вторинному ринку

Через посилення атак на Запоріжжя ціни на нерухомість там продовжують падати. Зараз місто очолює рейтинг із найдешевшим житлом в Україні, щоправда, в аналізі не враховували Херсон та окуповані території, оскільки по них замало даних.

Ціни на житло:

однокімнатні квартири - 15 500 тисяч доларів, вартість впала на 11%;

двокімнатні - 22 тисячі доларів, це на 8% дешевше, ніж було;

трикімнатні - 32 тисячі доларів, подешевшання становить 3%.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру у Запоріжжі, треба відкладати 2,5 роки, на двокімнатну - 3,5 роки, трикімнатну - 5,1 року.

Динаміка цін на вторинному ринку у Запоріжжі (скриншот)

Скільки коштує житло на первинці

Первинка також подешевшала в середньому на 6%. Зараз "квадрат" у новобудові коштує 570 доларів.

Ціни у новобудовах:

преміум - 480 доларів;

бізнес - 570 доларів;

економ - 600 доларів;

комфорт - 660 доларів.

Зараз у місті 15 черг ЖК у продажу. 6 забудовників надають розтермінування, 5 - іпотеку "єОселя", 1 - у кредит.

Вартість житла на первинці (скриншот)

Яка вартість оренди

У Запоріжжі за пів року зросла вартість оренди. Однокімнатні квартири подорожчали на 14%, зараз їх в середньому здають за 5 700 гривень на місяць.

Двокімнатні тепер коштують 8 тисяч гривень, це на 33% дорожче, ніж було раніше. Найбільше вартість оренди зросла на трикімнатні квартири - на 50%, середня ціна на них зараз 12 тисяч гривень.

Дослідження ЛУН показують, що на оренду однокімнатної квартири у Запоріжжі зараз йде 25% зарплати, двокімнатної - 36%, трикімнатної - 54%.

У Запоріжжі зросли ціни на оренду усіх видів житла (скриншот)