Ціни на квартири в Ужгороді: як війна змінила ринок нерухомості

Скільки коштує житло в Ужгороді

Ужгород після Львова та Києва посідає третє місце за вартістю нерухомості. Зараз там однокімнатні квартири на вторинному ринку в середньому коштують 55 тис. доларів, двокімнатні – 83 тис. доларів, трикімнатні – 101 тис. доларів.

Найбільше у ціні "підскочили" саме трикімнатні квартири, з липня по листопад цього року вони здорожчали майже на 9 тис. доларів, при цьому вартість однокімнатних квартир за цей період не змінилась.

Ціни на квартири на вторинному ринку (скриншот сайту ЛУН)

Ціни на квартири у новобудовах за останні пів року також зросли. Вартість 1 кв. м в середньому становить 1 120 доларів, втім це залежить від класу житла.

Які ціни на первинному ринку за 1 кв. м:

економ-клас – 690 доларів

комфорт-клас – 950 доларів

бізнес-клас – 1 220 доларів

преміум – 1500 доларів

Зараз у місті 77 черг ЖК у продажу та 60 черг ЖК перебувають на етапі будівництва, ще ведуться підготовчі роботи для будівництва 5 котлованів.

Варто наголосити, що цьогоріч темпи зведення житла майже вдвічі менші, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Зараз у місті 16 забудовників пропонують розтермінування, ще у трьох можна придбати житло за програмою "єОселя".

Які ціни на оренду

Ціни на оренду житла в Ужгороді є також одними із найвищих в Україні. В середньому однокімнатна квартира коштує 18 700 грн, двокімнатна – 24 900 грн, трикімнатна – 25 тис. грн на місяць.

Восени одразу на 4 тис. грн зросли ціни на двокімнатні квартири, при цьому однокімнатні та трикімнатні квартири залишились у тій же ціні.

Найбільше пропозицій на ринку про здачу квартир за ціною 16-20 тис. грн, втім є варіанти бюджетного житла за 10-12 тис. грн та елітного від 28 тис. грн.

Зміна вартості оренди житла в Ужгороді протягом року (скриншот сайту ЛУН)

Як війна вплинула на ринок нерухомості в Ужгороді

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні ціни на нерухомість в Ужгороді значно зросли. Вартість підвищилась через великий попит, оскільки це місто вважається одним із найбезпечнішим й туди переїхало багато переселенців.

За даними ЛУН, в липні 2022 року на 8% збільшилась кількість квартир, які виставили на продаж на вторинному ринку, у порівнянні із попереднім роком.

"Високу вартість житла спровокував масовий переїзд українців зі східних, південних та центральних регіонів. Ціни дуже піднялись, але все залежало від сегмента нерухомості. Якщо говорити про бюджетні малосімейки без ремонту, то до війни їх можна було купити за 17-18 тис. доларів. Зараз вони коштують 30 тис. доларів", – пояснює спеціаліст із продажу нерухомості Мирослав Товтик.

Також подорожчало житло у новобудовах. У довоєнний період 1 кв. м на первинному ринку в середньому коштував 800 доларів, зараз – 1120 доларів. Найвищою ціна була у липні цього року і становила 1200 доларів за "квадрат". На початку 2022 року в Ужгороді було 34 новобудови у продажу, зараз – 40.

Також на початку війни різко збільшився запит на оренду житла – на 455%. Зараз він також є високим, але вже не таким аномальним.

"Адекватні варіанти житла швидко здаються. Оренда – це оптимальний варіант для людей, щоб перечекати і подивитись на подальшу ситуацію", – говорить експерт.

Попит на оренду житла у 2022 році (скриншот посту ЛУН у Telegram)

За словами експерта, ціни на житло в Ужгороді надалі знижуватимуться.

"До травня попит на купівлю житла був високим, зараз знизився. Просто ціни в Ужгороді вже настільки виросли, що ми обігнали Чернівці, Івано-Франківськ, Рівне, Луцьк. Людям простіше купити житло в цих містах, бо там дешевше і так само безпечно. Бо навіть на 5 тис. доларів нижча ціна – це суттєва економія", – говорить експерт.

Він також зазначає, що зараз в Ужгороді житло купують переважно переселенці.

"На Закарпатті одні із найнижчих зарплат в Україні. Людям тут важко заробити на житло, бо нема великих виробництв. Переселенці купують квартири, але мати такий же достойний рівень життя, як раніше вони мали в Дніпрі чи Запоріжжі, на наші зарплати вони не можуть", – говорить експерт.

Зміна вартості 1 кв. м на первинному ринку протягом 2022-2024 років (скриншот сайту ЛУН)