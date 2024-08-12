Цены на квартиры в Украине. 5 городов с самой дорогой недвижимостью

Рынок жилья в Украине оказался в полной зависимости от ситуации с безопасностью. В восточных областях стоимость жилья за последние несколько лет заметно снизилась, тогда как в западных регионах цены значительно выросли.

РБК-Украина на основе данных ЛУН разбиралось, какие сейчас цены на жилье на первичном и на вторичном рынке в разных регионах нашей страны.

Цены на квартиры на вторичном рынке

Среди городов Украины самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья в августе были зафиксированы во Львове. Средняя стоимость таких квартир здесь составляет 62 тысяч долларов. Киев, хотя и столица, немного уступает Львову, со средней ценой на уровне 60 тысяч долларов.

Ужгород занимает третью позицию, со средней ценой в 55 тысяч долларов, что на 2,2 тысячи больше, чем пол года назад. Черновцы занимают четвертое место с ценой 46 тысяч долларов, а Луцк и Винница делят пятое место – средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 45 тысяч долларов.

Средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке (инфографика – ЛУН)

Когда речь идет о двух- и трехкомнатных квартирах, ситуация несколько меняется. Киев демонстрирует более высокие цены по сравнению со Львовом. Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве составляет 90 тысяч долларов, в то время как во Львове – 89 тысяч долларов. Что касается трехкомнатных квартир, то в столице их средняя стоимость составляет 130 тысяч долларов, тогда как во Львове – 110 тысяч долларов.

Цены на квартиры на первичном рынке

На первичном рынке недвижимости лидирует также Львов, где дорогие однокомнатные квартиры в новостройках. Так, средняя стоимость квартиры в новостройке в этом городе составляет 57 тыс. долларов. На втором месте, как и по стоимости квартир на вторичном рынке жилья находится Киев, где однокомнатную квартиру можно купить за 51 тыс. долларов.

На третьем месте по стоимости квартир на первичном рынке жилья находится Ужгород, где средняя стоимость однокомнатных квартир составляет 50 тыс. долларов.

На четвертом месте оказался город Днепр, где средняя цена однокомнатной квартиры на первичном рынке составляет 45 тысяч долларов. На пятом месте – Кропивницкий, где однокомнатная квартира в новостройке в среднем обойдется в 41 тыс. долларов.

Средняя стоимость однокомнатных квартир на первичном рынке (инфографика – ЛУН)

Где купить квартиру по минимальной цене

В целом рынок вторичного жилья в Украине демонстрирует региональные различия в динамике цен. В западных регионах страны, включая Львов, Ужгород и Черновцы, наблюдается постепенное повышение цен. В восточных и центральных регионах, в частности в Харькове, Запорожье и Николаеве, цены на вторичное жилье снижаются.

Так, в Харькове цены на первичное жилье упали на 41 доллар за квадратный метр, тогда как в Ужгороде, напротив, они выросли на 160 долларов за квадратный метр.

Самые дешевые однокомнатные квартиры на вторичном рынке жилья можно найти в Запорожье – здесь средняя стоимость составляет 19 тысяч долларов. В Харькове цена чуть выше – 20 тысяч долларов, в Николаеве – 21 тысяча долларов, в Сумах – 22 тысячи долларов, а в Кропивницком – 27 тысяч долларов.