Ціни на газ для виробників тепла та бюджетників зафіксують ще на рік

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, виробниками теплової енергії було укладено договори постачання природного газу з "Нафтогаз Трейдинг" (постачальником природного газу на якого покладено спеціальні обов’язки), які діють до 30 квітня 2023 року.

"Однак, виходячи з необхідності продовження надання послуг з постачання гарячої води в населених пунктах України, визначення чітких передумов для підготовки до початку нового опалювального періоду 2023/2024 рр., виникла необхідність продовжити постачання природного газу на умовах дії Положення до 31 березня 2024 року", - йдеться в документі.

Зокрема планується продовжити дію наступних тарифів: