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Цены на газ для производителей тепла и бюджетников зафиксируют еще на год

Фото: цены на газ менять не будут (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует продлить действие фиксированных цен на газ для ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" до 31 марта 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов (ФПУ).

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, производителями тепловой энергии были заключены договоры поставки природного газа с "Нафтогаз Трейдинг" (поставщиком природного газа, на который возложены специальные обязанности), действующие до 30 апреля 2023 года.

"Однако исходя из необходимости продолжения предоставления услуг по поставке горячей воды в населенных пунктах Украины, определения четких предпосылок для подготовки к началу нового отопительного периода 2023/2024 гг. возникла необходимость продлить поставки природного газа на условиях действия Положения до 31 марта 2024 года" , - говорится в документе.

В частности, планируется продолжить действие следующих тарифов:

  • 7 420 гривен с НДС за 1 тысячу кубометров газа - для объема, используемого для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению и/или поставке тепловой энергии как товарной продукции для указанных нужд.
  • 16 390 гривен с НДС за 1 тысячу кубометров газа - для объема, используемого для производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды бюджетным учреждениям/организациям и религиозным организациям, предприятиям, учреждениям и организациям, находящимся в управлении Государственного управление делами, и/или поставок тепловой энергией как товарной продукции для указанных нужд.

Напомним, украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) оценили потребности "Нафтогаза" в импорте газа в следующем отопительном сезоне в 2 млрд кубометров. Цена газа в Европе сейчас составляет около 500 долларов за тысячу кубометров, то есть около 18 тысяч гривен.

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Цена на газ