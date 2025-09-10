Ціни на газ в Україні впали після різкого зростання, але сильно вищі за європейські

За даними міністерства, фактична ціна реалізації газу в Україні в серпні 2025 року впала на 6,7% до 21 607 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Газ коштує значно дорожче, ніж у серпні минулого року (12 995 гривень).

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 410 доларів за тисячу кубометрів. Це на 20% нижче від доларової ціни в Україні за серпень (520 доларів за тисячу кубометрів).

