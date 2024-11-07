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Ціни на газ в Україні впали після п'яти місяців зростання

Фото: Ціни на газ в Україні впали у жовтні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Фактична ціна реалізації газу в Україні у жовтні 2024 року впала на 0,6% до 14 406 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.

Таким чином, газ подешевшав після зростання протягом п'яти місяців поспіль.

Газ коштує дешевше, ніж у жовтні минулого року (15 196 гривень).

Ціни в Європі

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 455 доларів за тисячу кубометрів (19 тисяч гривень).

Наприкінці жовтня ціни в Європі різко зросли, проте потім опустилися. Зараз вартість палива приблизно на 100 доларів нижча, ніж рік тому.

Одним із чинників, який впливає на ціни в ЄС, є транзит російського газу територією України та переговори на цю тему. Контракт закінчується у грудні 2024 року.

Кандидат у комісари ЄС з енергетики Дан Йоргенсен вже заявив, що Європейський Союз має прискорити процес відмови від використання російського викопного палива, який запланований на 2027 рік.

Прогноз ціни

НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку, незважаючи на збереження високої волатильності, поступово знижуватимуться.

НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 8,5% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336, 5 доларів.

Ціни на газ для населення

В Україні діє мораторій на підвищення ціни на газ для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).

Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення під час війни. Тарифи зростуть, як тільки "дозволять умови". У післявоєнний період тарифи також зростатимуть.

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Ціна на газМіністерство економіки