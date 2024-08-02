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Якими будуть світові ціни на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки

Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 08:57
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Якими будуть світові ціни на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки Фото: Ціни на нафту та газ будуть поступово падати (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові ціни на енергоносії у найближчі роки коливатимуться у відносно вузьких межах із тенденцією до зниження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2024 року).

Ціни на нафту

За прогнозом НБУ, у 2024 році світові ціни на нафту залишаться на рівні 80-90 доларів за барель.

"Рекордні обсяги видобування в США, стійке нарощування видобування Лівією, Іраном та Анголою на тлі млявого попиту з боку Китаю тиснутимуть у бік зниження цін. Натомість очікуване пожвавлення попиту в США та країнах Європи, зокрема завдяки поступовому пом’якшенню монетарної політики провідних ЦБ, утримуватиме ціни від зниження", - йдеться у звіті.

НБУ очікує, що у наступні роки нафта помірно дешевшатиме внаслідок сформованого профіциту пропозиції на ринку, у тому числі через нарощування видобування країнами ОПЕК+

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2023 році впала на 17,2% до 82,6 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціна зросте на 1,8% до 84,1 доларів, у 2025 році впаде на 11,1% до 74,7 доларів, у 2026 році впаде на 2,1% до 73,1 доларів за барель.

Якими будуть світові ціни на нафту та газ: прогноз НБУ на три роки

Ціни на газ

За прогнозом НБУ, Ціни на природний газ на європейському ринку, попри збереження високої волатильності, поволі знижуватимуться на всьому прогнозному горизонті через збільшення виробництва СПГ у світі, насамперед у США, Катарі та Австралії; нарощування постачання Росією до країн Азії; збільшення виробництва енергії з відновлювальних джерел; збалансоване накопичення запасів.

Проте геополітична напруженість залишатиметься ключовим джерелом невизначеності. Терористична активність недержавних утворень у Червоному морі та ескалація війни на Близькому Сході можуть створити суттєві перебої в ланцюгах постачання енергоносіїв на світовий ринок.

"В умовах очікуваного пожвавлення попиту це може призвести до нівелювання профіциту пропозиції та зростання цін на нафту і газ", - йдеться в прогнозі.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2023 році впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 8,5% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.

Нагадаємо, у квітні 2024 року НБУ прогнозував середню ціну нафти марки Brent у 2024 році на рівні 84,4 доларів за барель, ціну газу на хабі ТТF у Нідерландах на рівні 340,8 доларів за тисячу кубометрів.

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