Ціни на газ в Україні впали до мінімуму за останній рік

Мінекономіки оприлюднило фактичну ціну реалізації природного газу в Україні за квітень 2023 року. Вартість становила 14 382,34 гривні за 1 тис. кубометрів без ПДВ, що на 23,0% менше, ніж місяцем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані міністерства .
Середня ціна газу розраховується за формулою для цілей Податкового кодексу України щодо стягнення рентної плати за використання надр.
За даними міністерства, середня ціна впала до мінімуму з початку розрахунку показника у березні минулого року:
Зазначимо, що закупівлі природного газу, необхідного для поповнення європейських сховищ, йдуть повільніше, ніж зазвичай у цю пору року, незважаючи на недавнє падіння цін. У цьому деякі покупці роблять ставку подальше падіння.
Нагадаємо, НБУ різко знизив прогноз щодо цін на газ у Європі. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах впадуть на 43,8% до 766,5 доларів за тисячу кубометрів.
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