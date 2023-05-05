Скільки коштуватимуть нафта та газ: НБУ оновив прогноз до 2025 року

Світові ціни на нафту та газ будуть знижуватися у найближчі роки після зростання у 2022 році. Вартість газу в Європі впаде в три рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2023 року).

Ціни на нафту

"Активізація економічної активності в більшості регіонів світу у весняний період призведе до збільшення попиту та, відповідно, короткострокового підвищення цін на енергоносії", - йдеться в прогнозі.

Як зазначається у звіті, за оцінками МЕА, зростання світового попиту у 2023 році стрімко прискориться (з 710 тис. бар./добу в І кварталі до 2,6 млн бар./добу в ІV кварталі). Найвагоміший внесок матиме відкриття китайських кордонів для туристів та активізація незадоволеного попиту в Китаї.

Надалі світові ціни на нафту перебуватимуть під тиском до зниження від нарощування виробництва у США та окремих країнах Латинської Америки й Африки (попри стримування видобування ОПЕК+), а також дешевої російської нафти через міжнародні санкції, зазначається у звіті.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2022 році зросла на 41,8% до 99,8 доларів за барель. НБУ прогнозує, що у 2023 році ціна впаде на 10,7% до 89,1 доларів, у 2024 році на 8,6% до 81,4 доларів, у 2025 році на 14,6% до 69,5 доларів за барель.

Ціни на газ

Ціни на природний газ на європейському ринку також поступово знижуватимуться, а їх рівень суттєво переглянуто в бік зниження на всьому прогнозному горизонті.

"Це зумовлено швидким зменшенням залежності європейського ринку від трубопровідного російського газу на тлі збільшення виробництва та поставок СПГ у США та інших країнах. Однак через високий попит країни Азії продовжуватимуть конкурувати з Європою за СПГ, що стримуватиме ціни від стрімкого падіння", - йдеться в огляді.

За даними НБУ ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2022 році зросли на 136,8% до 1362,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ прогнозує, у 2023 році впадуть на 43,8% до 766,5 доларів за тисячу кубометрі, у 2024 році впадуть на 17,5% до 632,3 доларів, у 2025 році на 27,8% до 456,8 доларів.