Попит на газ у Європі знизився в очікуванні подальшого падіння цін, - Bloomberg

Закупівлі природного газу, необхідного для поповнення європейських сховищ, йдуть повільніше, ніж зазвичай у цю пору року, незважаючи на недавнє падіння цін. У цьому деякі покупці роблять ставку подальше падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Базові ф'ючерси на континенті впали у багато разів від рекордних рівнів, що спостерігалися минулого літа, але цього було недостатньо, щоб стимулювати покупки, оскільки споживання повільно відновлюється після кризових мінімумів. Впевненість у тому, що ціни продовжать знижуватися, змушує багатьох покупців чекати, доки не поповняться запаси напередодні наступної зими.

Скорочення споживання палива означає, що глобальних запасів на даний момент достатньо покриття європейського попиту, навіть при скороченні російських потоків. Але виробники та трейдери газу попереджають, що криза ще не закінчилася, і відстрочене та невпевнене відновлення споживання може порушити тендітний ринковий баланс.

За словами Клауса Райніша, директора з продажу швейцарської енергетичної компанії MET Holding AG, споживачі здаються впевненими в собі, надихнуті повідомленням політичних лідерів про те, що найгірше вже позаду.

"Звідусіль у новинах чують, що Європа феноменально досягла успіху і криза закінчилася", - сказав Райніш.

Є деякі очікування, що ціни можуть впасти до 10 євро за мегават-годину, що більш ніж на 70% нижче за нинішній рівень (36 євро), але навіть якщо це відбудеться, низькі ціни не протримаються довго, сказав він.

За словами Райніша, сильна залежність від глобального товару, такого як скраплений природний газ, який замінив російське трубопровідне паливо, робить Європу надзвичайно вразливою перед ширшими коливаннями ринку та різкою волатильністю цін.

Ринок, як і раніше, вразливий. Швидке зростання споживання газу в промисловості у поєднанні з пожвавленням попиту в Азії залишає ризики. Аналітики від Goldman Sachs до Boston Group Consulting бачать можливість відскоку ціни понад 100 євро.

За даними норвезького енергетичного гіганта Equinor ASA, найбільшого європейського постачальника, очікування подальшого падіння цін означає, що заповнення сховищ газу в деяких європейських країнах, ймовірно, сповільниться.

Поповнення - хоч і з дуже високих рівнів - вже відбувається повільніше, ніж зазвичай, у холодному квітні.

Оскільки ціни на газ протягом наступних трьох місяців будуть відносно стабільними протягом наступних трьох місяців, а потім різко зростуть напередодні зими, "ті, хто має гнучкість, яка дозволяє їм чекати, вони чекатимуть", сказав Хельге Хаугане, старший віце-президент Equinor з маркетингу газу та енергії.

Безумовно, мало хто сумнівається, що Європа, як і раніше, відновлюватиме свої газові запаси, щоб відповідати цілям Європейського Союзу. За словами Хаугане, запаси вже зроблені більше, ніж зазвичай, і проблем з зимою, що не відбудеться, не повинно бути.