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Цены на газ в Украине упали до минимума за последний год

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Украина, Вторник 09 мая 2023 11:27
Цены на газ в Украине упали до минимума за последний год Фото: цены на газ за месяц упали на четверть  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Минэкономики обнародовало фактическую цену реализации природного газа в Украине за апрель 2023 года. Стоимость составила 14 382,34 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, что на 23,0% меньше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные министерства.

Средняя цена газа рассчитывается по формуле для целей Налогового кодекса Украины по взиманию рентной платы за использование недр.

По данным министерства, средняя цена упала до минимума с начала расчета показателя в марте прошлого года:

Цены на газ в Украине упали до минимума за последний год

Отметим, закупки природного газа, необходимого для пополнения европейских хранилищ, идут медленнее, чем обычно в это время года, несмотря на недавнее падение цен. При этом некоторые покупатели делают ставку на дальнейшее падение.

Напомним, НБУ резко снизил прогноз по ценам на газ в Европе. НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах упадут на 43,8% до 766,5 долларов за тысячу кубометров.

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