Ціни на газ в Україні підскочили після двомісячного зниження

Ціни на газ зросли на європейському ринку. В Україні газ подорожчав після зниження цін протягом двох місяців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міністерства економіки.
За даними міністерства, фактична ціна реалізації газу в Україні в червні 2025 року зросла на 11,9% до 17 354 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.
Газ коштує значно дорожче, ніж у червні минулого року (12 563 гривень).
Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 425 доларів за тисячу кубометрів (17,8 тисяч гривень). Однак ціни знизилися тільки на початку липня. У середині червня газ у Європі подорожчав до 500 доларів на тлі зростання ціни нафти через війну Ізраїлю та США проти Ірану.
Як зазначають в НБУ, активне закачування газу в сховища ЄС і України тиснуло на ціни на газ у Європі в бік підвищення. Встановлення гнучких цілей заповнення сховищ на тлі стійких обсягів надходження газу з Норвегії та відновлення поставок через "Турецький потік" після технічного обслуговування стримували ціни від істотного зростання.
Атаки РФ спричинили руйнування газової інфраструктури, що вже призвело до скорочення видобутку газу.
Згідно з очікуваннями НБУ, видобуток поступово відновлюватиметься, але його буде недостатньо для повного покриття внутрішніх потреб економіки - як промисловості, так і ЖКГ та домогосподарств.
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що мінімальний обсяг імпортного газу, який буде закачано в сховища України, - це 4,6 млрд кубометрів. Галущенко зазначив, газу буде достатньо для населення, бізнесу та генерації електроенергії.
В Україні діє мораторій на підвищення ціни газу для населення. Фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України" за ціною 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів (з ПДВ, але без доставки).
Українська влада в листі про наміри керівництву МВФ допускає додаткове підвищення комунальних тарифів для населення тільки після закінчення війни.
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