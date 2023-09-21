ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ціни на газ до кінця зими залишаться незмінними, - "Нафтогаз"

Четвер 21 вересня 2023 20:45
UA EN RU
Ціни на газ до кінця зими залишаться незмінними, - "Нафтогаз" Фото: ціни на газ до кінця зими залишаться незмінними (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна входить в осінньо-зимовий сезон з достатньою кількістю газу у підземних сховищах, зберігаючи стабільну цінову політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Що стосується цін на газ. Ціни на газ для населення і для підприємств ТКЕ залишаються стабільними. До кінця зими вони змінюватися не будуть. Тому я маю заспокоїти населення в цьому відношенні, а також міста і підприємства теплокомуненерго", - наголосив він.

Чернишов також зазначив, що підготовка до опалювального сезону пройшла на належному рівні.

"Ми маємо рухатись вперед, проходити цю зиму і бути абсолютно впевненими у перемозі і подальших діях", - сказав Чернишов.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нафтогаз України
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни