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Цены на газ до конца зимы останутся неизменными, - "Нафтогаз"

Четверг 21 сентября 2023 20:45
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Цены на газ до конца зимы останутся неизменными, - "Нафтогаз" Фото: цены на газ до конца зимы останутся неизменными (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина входит в осенне-зимний сезон с достаточным количеством газа в подземных хранилищах, сохраняя стабильную ценовую политику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева.

"Что касается цен на газ. Цены на газ для населения и для предприятий ТКЭ остаются стабильными. До конца зимы они меняться не будут. Поэтому я должен успокоить население в этом отношении, а также города и предприятия теплокоммунэнерго", - подчеркнул он.

Чернышев также отметил, что подготовка к отопительному сезону прошла на должном уровне.

"Мы должны двигаться вперед, проходить эту зиму и быть абсолютно уверенными в победе и дальнейших действиях", - сказал Чернышев.

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Нафтогаз Украины
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