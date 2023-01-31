Ціни на газ обвалюються ще далі, НБУ залишає облікову ставку незмінною

Тижневий огляд фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка для РБК-Україна.

Оптимізм знову повернувся на ринки, що дозволило фондовим індексам завершити минулий тиждень вельми непогано: S&P 500 виріс на 2,5%, All-World FTSE – на 2,1%, а щільно орієнтований на високотехнологічний сектор Nasdaq Composite і взагалі стрибнув на 4,3%.

Для піднесеного настрою підґрунтя дійсно знайшлося. Спочатку перевершили очікування результати опитувань менеджерів закупівель, які оформлюються у вигляді популярних індексів ділової активності PMI. Для Єврозони індекси вперше з вересня 2021 року вказали на зростання економічної діяльності. В США, згідно індексів, скорочення активності ще триває, проте очікування вже покращуються.

Більше того, пізніше надійшли дані, що зростання американського ВВП за минулий квартал хоч і сповільнилось до 2,9%, втім перевершило очікування. А тут ще й індекс персональних споживчих витрат, який ФРС вважає одним з ключових індикаторів інфляції в США, сповільнився наприкінці минулого року більше за прогнози.

Така чудова комбінація трендів не може не приводити інвесторів у захват: з одного боку дані натякають на все більшу ймовірність "м’якого приземлення" розвинених економік, з іншого – підтверджують, що інфляційний пік пройдено. Інвестори все сміливіше випробують на смак ідею проходження економікою цього року без рецесії. При цьому ринки наразі воліють закривати очі на велику кількість негативних тенденцій всередині економічних даних.

Те ж уповільнення зростання індивідуальних витрат насправді означає не тільки нижчу інфляцію, але й слабкіше споживання – один з ключових рушіїв економічного розвитку. А сам ринковий оптимізм геть не тішить центральні банки, адже він сприяє полегшенню загальних фінансових умов і тим самим підштовхує нове прискорення інфляції. Це майже цілком імовірно примусить і ЄЦБ, і ФРС знову остуджувати настрої, зокрема, вдатись до "яструбиних" коментарів під час оприлюднення рішень по ставках цього тижня. Щодо самих ставок, то ніхто майже не сумнівається, що крок підвищення ФРС буде сповільнено до 25 б.п., а ЄЦБ знову підвищить ставки на 50 б.п.

Тим часом економісти дивляться у найближче майбутнє менш впевнено, ніж ринкова спільнота. Минулого тижня опитані Reuters експерти погіршили прогноз зростання світового ВВП у 2023 році до 2,1% з оцінки 2,3%, зробленої у жовтні минулого року, через більші загрози від інфляції і жорсткої політики центральних банків. Наскільки праві були економісти порівняно з ринками, показати може тільки час. Ринки здатні чутливо реагувати на швидкі зміни економічного середовища.

Одними з таких змін є стрімке падіння світових цін на природний газ. Ціни на природний газ в Європі за цей тиждень впали майже на 20% до 56 євро/МВтгод або 635 доларів/тис.куб.м. Безпосередніми поясненнями цього падіння стали прогнози теплішої погоди і перспективи відновлення роботи одного за найпотужніших СПГ терміналів США – Freeport LNG.

Водночас ці події стали лише частиною великого тренду: з грудня ціни на природний газ впали більше ніж на 60% до найнижчого рівня за останні 16 місяців. І це стало можливим не тільки завдяки теплій зимі в регіоні, але й заходам ЄС з економії споживання, зниженню промислового виробництва і різкому росту імпорту скрапленого газу.

Газова криза у Європі через війну РФ проти України і Заходу сходить нанівець, і це стає одним з ключових чинників перегляду економічних прогнозів на більш оптимістичні.

Тим часом НБУ суттєво погіршив прогноз відновлення української економіки на 2023 рік до незначного зростання ВВП на 0,3%. Головні фактори перегляду – великі пошкодження енергетичної інфраструктури від російських ракетних атак та очікування значно триваліших бойових дій.

НБУ утримався від зміни облікової ставки, залишивши її на рівні 25% – незмінному з червня 2022 року, як того й очікувала більшість спостерігачів. Водночас НБУ продовжує переслідувати свою мету досягнення цього року вищих процентних ставок, зокрема депозитних.

На ринку українських ОВДП іноземні інвестори продовжили збільшувати вкладення в гривневі інструменти, поступово готуючись до можливості репатріювати надходження від їхнього погашення, починаючи з квітня. Завдяки таким активним купівлям загальний обсяг угод із гривневими ОВДП на вторинному ринку сягнув 12,2 млрд грн, це новий рекорд від січня 2022 року.

Ціни на українські євробонди залишаються без особливих змін, в діапазоні 20-25 центів на долар. Готівковий валютний ринок залишається стабільним, а обмінний курс долара балансується неподалік від 40 грн/долар. Також не спостерігається надмірного попиту на міжбанківському валютному ринку.