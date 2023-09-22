Ціни на газ у Європі різко знизилися: що спричинило

Європейські ціни на природний газ знизилися після того, як корпорація Chevron та профспілки Австралії погодилися припинити страйки на великих експортних заводах, які хвилювали ринок понад місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах впали на 3,3% до 37,8 євро за мегават-годину (близько 430 доларів за тисячу кубометрів).

Європа не імпортує ЗПГ з Австралії, але тривалі страйки могли спричинити збої на заводах Chevron, що могло б викликати проблеми на світовому ринку палива.

Ще одним стимулом для постачання є те, що Норвегія - найбільший експортер Європи - продовжує нарощувати виробництво після тривалих перебоїв, причому потоки знову збільшуються. Це допомагає заспокоїти ринок після кількох тижнів сильної волатильності.

У Європі зимові запаси вищі за звичайний, але ринок, як і раніше, надзвичайно чутливий. Численні ризики, у тому числі перебої у постачанні газу до США, погана погода чи потенційні перебої з тим невеликим обсягом газу, який Росія все ще експортує трубопроводами, можуть вплинути на ціни.

Деякі оглядачі галузі навіть очікують на тимчасовий надлишок постачань у Європі, якщо почнеться м'яка зима, а це означає, що жовтнева спотова ціна може впасти.

Опалювальний сезон

Європейські ціни на газ влітку 2023 року впали та наблизилися до середніх допандемічних рівнів. Заповненість газових сховищ перевищила 90%.

Загальний обсяг природного газу в підземних сховищах (ПСГ) 19 вересня сягнув 14,7 млрд кубометрів. Таким чином, план Кабінету міністрів щодо досягнення показника прогнозного балансу природного газу у сховищах, необхідного для проходження опалювального сезону, вдалося виконати достроково.

НБУ прогнозує, що у 2023 році ціни на хабі TTF у Нідерландах впадуть на 56,9% до 584,4 доларів за тисячу кубометрів.