Цены на газ в Европе резко снизились: что стало причиной

Европейские цены на природный газ снизились после того, как корпорация Chevron и профсоюзы Австралии согласились прекратить забастовки на крупных экспортных заводах, которые волновали рынок более месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах упали на 3,3% до 37,8 евро за мегаватт-час (около 430 долларов за тысячу кубометров).

Европа не импортирует СПГ из Австралии, но длительные забастовки могли вызвать сбои на заводах Chevron, что могло бы вызвать проблемы на мировом рынке топлива.

Еще одним стимулом для поставок является то, что Норвегия - крупнейший экспортер Европы - продолжает наращивать производство после длительных перебоев, причем потоки снова увеличиваются. Это помогает успокоить рынок после нескольких недель сильной волатильности.

В Европе зимние запасы выше обычного, но рынок по-прежнему чрезвычайно чувствителен. Многочисленные риски, в том числе перебои в поставках газа в США, плохая погода или потенциальные перебои с тем небольшим объемом газа, который Россия все еще экспортирует по трубопроводам, могут повлиять на цены.

Некоторые обозреватели отрасли даже ожидают временного избытка поставок в Европе, если начнется мягкая зима, а это означает, что октябрьская спотовая цена может упасть.

Отопительный сезон

Европейские цены на газ летом 2023 года упали и приблизились к средним допандемическим уровням. Заполненность газовых хранилищ превысила 90%.

Общий объем природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) 19 сентября достиг 14,7 млрд кубометров. Таким образом, план Кабинета министров по достижению показателя прогнозного баланса природного газа в хранилищах, необходимого для прохождения отопительного сезона, удалось выполнить досрочно.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.