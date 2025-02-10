Ціни на газ у Європі підскочили до максимуму за 2 роки

Європа балансує на межі чергової енергетичної кризи після того, як ціни на природний газ злетіли до найвищого рівня за два роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ф'ючерси на хабі TTF у Нідерландах зросли на 4% до 58 євро за мегават-годину (близько 635 доларів за тисячу кубометрів). Це найвищий показник із лютого 2023 року.
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Як зазначає агентство, після тривалої боротьби зі зростаючими витратами, стійко високою інфляцією і загасанням промислової активності через кризу 2022 року континент знову стикається із загрозою чергового затяжного ралі, яке може спровокувати ще більші економічні проблеми.
Запаси газу в регіоні швидко виснажуються цієї зими, і у великих енергетичних компаній, таких як Uniper і Eni, немає економічного стимулу зберігати паливо за поточними цінами. У результаті зростає занепокоєння з приводу запасів палива цього літа, а також поставок наступної зими.
Рівні зберігання стали найважливішою точкою перевірки даних, і політики стурбовані тим, що Європа дедалі більше покладається на непостійні джерела енергії, такі як вітер. Однак більша кількість безвітряних днів цієї зими - у поєднанні з трохи холоднішою погодою - змусили країни використовувати свої паливні запаси.
Наразі сховища Європи заповнені менш ніж наполовину - це найнижчий рівень для цієї пори року з 2022 року. Ціни на літо настільки високі, що поповнювати сховища невигідно, а це означає, що урядам доведеться втрутитися.
Споживання газу в Європі, як очікується, збільшиться на 17% цього місяця порівняно з минулим роком, що зумовлено попитом з боку населення і комерційних підприємств. І зима ще не закінчилася: Північно-Західна Європа готується до заморозків найближчими днями, що може ще більше підвищити попит на опалення, ще більше спустошивши запаси і надавши імпульсу болючому зростанню цін.
"Ризик того, що Європейський Союз увійде у весну з дуже низькими запасами газу, збільшився за останні кілька тижнів", - сказав Арне Ломанн Расмуссен, головний аналітик Global Risk Management. "Не тільки перший місяць різко зріс, але ми також побачили зростання календарних цін на 2026-2027 роки".
Майбутній літній сезон технічного обслуговування в Норвегії також може обмежити поставки в той час, коли ринок і так уже напружений. Трейдери також пильно стежать за впливом тарифів США і можливими заходами у відповідь - які ризикують зробити імпорт скрапленого природного газу дорожчим.
Нагадаємо, НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку будуть повільно знижуватися, незважаючи на очікуване зростання промислового попиту, насамперед завдяки нарощуванню поставок СПГ. Останнє пов'язано з тим, що глобальні потужності з виробництва ЗПГ значно збільшуються, а його роль стає більш помітною в Європі завдяки розвитку ЗПГ-інфраструктури.