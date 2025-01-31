Якими будуть світові ціни на нафту та газ: оновлений прогноз НБУ на три роки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2025 року).

"Очікування експансивнішої політики США щодо морського буріння та гідророзриву пластів посилюють невизначеність на енергетичних ринках, збільшуючи волатильність цін. Додатковим чинником може бути запровадження нових санкцій щодо нафтового сектору РФ та Ірану з боку США", - йдеться у звіті.

Ціни на нафту

Як зазначили в НБУ, запроваджені масштабні санкції США на початку 2025 року проти російських нафтових гігантів та 183 танкерів, які транспортують російську та іранську нафту, обмежать обсяги постачання цієї нафти, насамперед на ринок Азії, та підвищать вартість фрахту. Це тиснутиме на ціну нафти в бік здорожчання.

Однак збільшуватимуться обсяги її пропозиції як країнами ОПЕК (з квітня поточного року до жовтня 2026 року), так і поза ОПЕК, зокрема Китаєм та США на тлі оголошеного надзвичайного стану у сфері енергетики та широкомасштабних заходів щодо нарощування видобування.

У результаті, світової пропозиції буде достатньо для стійкого забезпечення світового попиту. Водночас зростання світового попиту формуватиметься за рахунок очікуваного пожвавлення економічної активності в Європі, стійкого зростання в США та досягнення піку споживання нафти в Китаї до 2027 року, йдеться в огляді.

За даними НБУ, середня ціна нафти марки Brent у 2024 році впала на 0,7% до 80,7 доларів за барель. НБУ очікує, що у 2025 році ціна впаде на 7,4% до 74,7 доларів, у 2026 році впаде на 2,1% до 73,1 доларів, у 2027 році залишиться незмінною - 73,1 доларів за барель.

Ціни на газ

За припущенням НБУ, ціни на природний газ на європейському ринку поволі знижуватимуться попри очікуване зростання промислового попиту, насамперед завдяки нарощуванню поставок СПГ. Останнє пов’язано з тим, що глобальні потужності з виробництва СПГ значно збільшуються, а його роль стає помітнішою в Європі завдяки розбудові СПГ-інфраструктури.

"На жаль, РФ залишалася другим за величиною постачальником СПГ у ЄС після США (поставки російського СПГ до ЄС у 2024 році зросли більш ніж на 23%). Очікується, що нарощування постачання СПГ, зокрема США та Катаром, на тлі збалансованого накопичення запасів і збільшення виробництва енергії з відновлювальних джерел вистачить для забезпечення підвищеного попиту в умовах конкуренції з ринком Азії", - йдеться в огляді.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах у 2024 році зросли на впали на 15,4% до 393,9 доларів за 1 тисячу кубометрів. НБУ очікує, що у 2025 році ціни зростуть на 2,7% до 404,7 доларів за тисячу кубометрів, у 2026 році впадуть на 4,9% до 384,7 доларів, у 2027 році впадуть на 12,5% до 336,5 доларів.

