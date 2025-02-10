Цены на газ в Европе подскочили до максимума за 2 года

Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах выросли на 4% до 58 евро за мегаватт-час (около 635 долларов за тысячу кубометров). Это самый высокий показатель с февраля 2023 года.



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Как отмечает агентство, после долгой борьбы с растущими расходами, устойчиво высокой инфляцией и затуханием промышленной активности из-за кризиса 2022 года континент снова сталкивается с угрозой очередного затяжного ралли, которое может спровоцировать еще большие экономические проблемы.

Запасы газа в регионе быстро истощаются этой зимой, и у крупных энергетических компаний, таких как Uniper и Eni, нет экономического стимула хранить топливо по текущим ценам. В результате растет беспокойство по поводу запасов топлива этим летом, а также поставок следующей зимой.

Уровни хранения стали важнейшей точкой проверки данных, и политики обеспокоены тем, что Европа все больше полагается на непостоянные источники энергии, такие как ветер. Однако большее количество безветренных дней этой зимой - в сочетании с немного более холодной погодой вынудили страны использовать свои топливные запасы.

Сейчас хранилища Европы заполнены менее чем наполовину - это самый низкий уровень для этого времени года с 2022 года. Цены на лето настолько высоки, что пополнять хранилища невыгодно, а это значит, что правительствам придется вмешаться.

Потребление газа в Европе, как ожидается, увеличится на 17% в этом месяце по сравнению с прошлым годом, что обусловлено спросом со стороны населения и коммерческих предприятий. И зима еще не закончилась: Северо-Западная Европа готовится к заморозкам в ближайшие дни, что может еще больше повысить спрос на отопление, еще больше опустошив запасы и придав импульс болезненному росту цен.

"Риск того, что Европейский Союз войдет в весну с очень низкими запасами газа, увеличился за последние пару недель", - сказал Арне Ломанн Расмуссен, главный аналитик Global Risk Management. "Не только первый месяц резко вырос, но мы также увидели рост календарных цен на 2026-2027 годы".

Предстоящий летний сезон технического обслуживания в Норвегии также может ограничить поставки в то время, когда рынок и так уже напряжен. Трейдеры также пристально следят за влиянием тарифов США и возможными ответными мерами - которые рискуют сделать импорт сжиженного природного газа более дорогим.