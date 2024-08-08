Ціни на газ у Європі підскочили через новини з Курської області РФ

Ф'ючерси на еталонні товари зросли на 4,8% до 38,45 євро за мегават-годину, найвищого рівня з грудня. Агентство пише про повідомлення російського військового блогу Rybar про те, що нібито українські війська захопили точку забору газу поблизу міста Суджа. Цю заяву не вдалося перевірити із незалежних джерел, зазначив Bloomberg.

Російське державне ПАТ "Газпром" відмовилося від коментарів, як і Міністерство оборони України та Генеральний штаб збройних сил.

Станція Суджа є частиною єдиного трубопроводу, яким російський газ надходить до Європи через Україну.

Хоча Європа докладала зусиль, щоб відмовитися від російського газу, який постачається трубопроводом, потенційне скорочення поставок все одно стане шоком, спровокувавши ріст цін для споживачів та промисловості. Європа не ввела санкції проти російського газу, і деякі частини континенту, як і раніше, залежать від нього, нагадує агентство.

Оператор української газотранспортної системи повідомив у щоденному оновленні, що потоки у четвер будуть у межах норми. Так звані номінації є індикатором постачання, а фактичні постачання можуть змінитися. Раніше у щоденному оновленні Газпром повідомив, що у середу потоки були на звичайному рівні.

"Потік газу стабільний, жодних змін. Якби Україна хотіла зупинити потік, вона могла б зробити це, не захоплюючи Суджу", - сказав Сергій Макогон, колишній генеральний директор Gas TSO України, яка управляє мережею.