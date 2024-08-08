Цены на газ в Европе подскочили из-за новостей из Курской области РФ

Фьючерсы на эталонные товары выросли на 4,8% до 38,45 евро за мегаватт-час, наивысшего уровня с декабря. Агентство пишет о сообщении российского военного блога Rybar о том, что якобы украинские войска захватили точку забора газа вблизи города Суджа. Это заявление не удалось проверить из независимых источников, отметил Bloomberg.

Российское государственное ОАО "Газпром" отказалось от комментариев, как и Министерство обороны Украины и Генеральный штаб вооруженных сил.

Станция Суджа является частью единого трубопровода, по которому российский газ поступает в Европу через Украину.

Хотя Европа прилагала усилия, чтобы отказаться от поставляемого по трубопроводу российского газа, потенциальное сокращение поставок все равно станет шоком, спровоцировав рост цен для потребителей и промышленности. Европа не ввела санкции против российского газа, и некоторые части континента по-прежнему зависят от него, напоминает агентство.

Оператор украинской газотранспортной системы сообщил в ежедневном обновлении, что потоки в четверг будут в пределах нормы. Так называемые номинации являются индикатором снабжения, а фактические поставки могут измениться. Ранее в ежедневном обновлении "Газпром" сообщил, что в среду потоки были на обычном уровне.

"Поток газа стабилен, никаких изменений. Если бы Украина хотела остановить поток, она могла бы сделать это, не захватывая Суджу", - сказал Сергей Макогон, бывший генеральный директор Gas TSO Украины, управляющей сетью.