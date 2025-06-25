Ціни на борщовий набір пішли вниз: які овочі подешевшали в червні

Ціни на овочі борщового набору в Україні знижуються останні кілька тижнів. Приготувати страву стало трохи дешевше, адже у продажу з'являється все більше продукції нового врожаю.
РБК-Україна в матеріалі нижче розповідає про ситуацію з цінами борщовий набір у червні 2025.
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У червні 2025 на ринку овочів відбуваються сезонні коливання. Новий урожай із відкритого ґрунту вже дозріває, тому деякі овочі дешевшають. Але минулорічні запаси закінчуються, тож ціни на них навпаки зростають. Зокрема, це стосується овочів, які традиційно використовують для приготування борщу.
За даними звіту аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), на ринку наступна ситуація з цінами на складники борщового набору:
На профільному порталі EastFruit також зазначають зменшення оптових цін на овочі нового врожаю.
Ранній буряк наприкінці минулого тижня продавали за 25-40 грн/кг, що нижче за попередній рівень у 30-38 грн/кг. Діапазон цін на молоду моркву розширився до 25-55 грн/кг, тоді як у першій половині місяця мінімальна оптова ціна моркви становила 35 грн.
По супермаркетах середні ціни на овочі борщового набору старого і нового врожаю на 24 червня були такі :
Скриншот atbmarket.com
Влітку ціни на овочі в Україні мають стати доступнішими, особливо з активним надходженням врожаю з відкритого ґрунту. Однак, попри очікуване зниження, до минулорічних рівнів ціни можуть не повернутися.
Як зазначають експерти УКАБ у щомісячному моніторингу, обсяги молодої картоплі почнуть збільшуватися наприкінці червня, що позитивно позначиться на вартості. Цибуля має подешевшати з липня зі збільшенням пропозиції нового врожаю.
Важливо враховувати, що на ціноутворення впливають численні фактори: від погодних умов (весняні заморозки, дощі, град) до обсягів виробництва, імпорту та якості врожаю. Погодні ризики, зокрема, можуть вплинути на обсяги збору врожаю і, як наслідок, на кінцеву ціну для споживача.
"Зараз виробники входять у важливу фазу виробництва, адже продукція з відкритого ґрунту буде основною пропозицією. Але існують погодні ризики, які можуть вплинути на вирощування продукції та формування загальної пропозиції на ринку. Від цього залежатиме й ціноутворення", – пояснюють в УКАБ.
Щоб оцінити вартість борщу, економісти використовують так званий "індекс борщу". Це аналог американського "індексу Бігмака", адаптований до українських реалій.
Суть "індексу борщу" полягає у визначенні собівартості каструлі або порції борщу за класичним рецептом. Оскільки компоненти борщу входять до споживчого кошика майже кожної української родини, цей показник відображає тенденції зміни цін на базові харчові продукти.
За даними звіту УКАБ, вартість продуктів для приготування трилітрової каструлі борщу у червні 2025 року становить близько 196 грн з таких інгредієнтів:
Порівнюючи з минулим роком, вартість борщу суттєво зросла. Зокрема, "індекс борщу" у червні 2024 сягав 155 грн, що на 27% більше ніж зараз.
Проте як порівняти з минулим місяцем, страва подешевшала на 12% (у травні 2025 "індекс борщу" становив 200 грн).
При підготовці матеріалу використовувалися: аналітичний звіт УКАБ, публікації EastFruit, дані порталу Мінфін та мереж українських супермаркетів.
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