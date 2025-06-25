Цены на борщевой набор пошли вниз: какие овощи подешевели в июне

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Сколько стоят овощи для приготовления борща?

Какой "индекс борща" в июне 2025 и насколько блюдо подорожало за год?

Почему цены на борщевой набор меняются и чего ждать дальше?

Что происходит с ценами на борщевой набор

В июне 2025 на рынке овощей сезонные колебания. Новый урожай с открытого грунта уже созревает, поэтому некоторые овощи дешевеют. Но прошлогодние запасы заканчиваются, так что цены на них наоборот растут. В частности, это касается овощей, которые традиционно используются для приготовления борща.

По данным отчета аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), на рынке следующая ситуация с ценами на составляющие борщевого набора:

репчатый лук достиг цены в 40 грн/кг, что на 33% больше, чем месяц назад, и на 32% дороже прошлогодних показателей;

достиг цены в 40 грн/кг, что на 33% больше, чем месяц назад, и на 32% дороже прошлогодних показателей; старый картофель стоит в среднем 38 грн/кг, прибавив 10% за месяц (+33% за год);

стоит в среднем 38 грн/кг, прибавив 10% за месяц (+33% за год); молодая капуста подешевела на 66% за месяц до 25 грн/кг (но на 64% дороже чем в прошлом году).

На профильном портале EastFruit также указывают на снижение оптовых цен на овощи нового урожая.

Раннюю свеклу в конце прошлой недели продавали за 25-40 грн/кг, что ниже предыдущего уровня в 30-38 грн/кг. Диапазон цен на молодую морковь расширился до 25-55 грн/кг, тогда как в первой половине месяца минимальная оптовая цена моркови составляла 35 грн.

Сколько стоят овощи для борща в супермаркетах

По супермаркетам средние цены на овощи борщового набора старого и нового урожая на 24 июня были такие:

Капуста белокочанная старого урожая : 60,5 грн/кг в "Сильпо"; 56,99 грн/кг в Novus; 113,4 грн в Мегамаркете;

: 60,5 грн/кг в "Сильпо"; 56,99 грн/кг в Novus; 113,4 грн в Мегамаркете; Капуста молодая: 29,89 грн/кг в АТБ; 36,3 грн/кг в "Сильпо"; 31,99 грн/кг в Novus;

Скриншот atbmarket.com

Картофель : 39,2 грн/кг в "Сильпо"; 36,2 грн/кг в Auchan; 42,98 грн в Мегамаркете;

: 39,2 грн/кг в "Сильпо"; 36,2 грн/кг в Auchan; 42,98 грн в Мегамаркете; Картофель молодой: 27,89 грн/кг в АТБ; 38,5 грн/кг в "Сильпо"; 35,9 грн/кг в Novus; 27,9 гр/кг в Varus.

Cкриншот varus.ua

Свекла: 40,7 грн/кг в Auchan; 37,99 грн в Novus; 50,3 грн/кг в Мегамаркете;

40,7 грн/кг в Auchan; 37,99 грн в Novus; 50,3 грн/кг в Мегамаркете; Свекла ранняя: 41,99 грн/кг в Novus; 29,89 грн/кг в АТБ; 33,9 грн/кг в Varus;

Скриншот atbmarket.com

Морковь: 45,89 грн/кг в АТБ; 49,9 грн/кг у Varus;

45,89 грн/кг в АТБ; 49,9 грн/кг у Varus; Лук репчатый: 34,4 грн/кг в "Сильпо"; 34,19 грн/кг в Novus; 39,85 грн/кг в Мегамаркете.

34,4 грн/кг в "Сильпо"; 34,19 грн/кг в Novus; 39,85 грн/кг в Мегамаркете. Лук репчатый нового урожая: 19,9 грн/кг в Novus; 17,95 грн/кг в АТБ; 25 грн/кг в "Сильпо".

Скриншот atbmarket.com

Что будет с ценами на овощи дальше: прогноз

Летом цены на овощи в Украине должны стать более доступными, особенно с активным поступлением урожая с открытого грунта. Однако, несмотря на ожидаемое снижение, к прошлогодним уровням цены могут не вернуться.

Как отмечают эксперты УКАБ в ежемесячном мониторинге, объемы молодого картофеля начнут увеличиваться в конце июня, что положительно скажется на стоимости. Лук должен подешеветь с июля с увеличением предложения нового урожая.​​​​​

Важно учесть, что на ценообразование влияют многочисленные факторы: от погодных условий (весенние заморозки, дожди, град) до объемов производства, импорта и качества урожая.

"Сейчас производители входят в важную фазу производства, ведь продукция из открытого грунта будет основным предложением. Но существуют погодные риски, которые могут повлиять на выращивание продукции и формирование общего предложения на рынке. От этого будет зависеть и ценообразование", – объясняют в УКАБ.

"Индекс борща" в июне 2025: сколько стоит приготовить блюдо

Чтобы оценить стоимость борща, экономисты используют так называемый "индекс борща". Это аналог американского "индекса Бигмака", адаптированный к украинским реалиям.

Суть "индекса борща" заключается в определении себестоимости кастрюли или порции борща по классическому рецепту.

Фото: за год борщ в Украине подорожал (freepik.com)

По данным отчета УКАБ, стоимость продуктов для приготовления трехлитровой кастрюли борща в июне 2025 составляет около 196 грн из следующих ингредиентов:

картофель 300 г – 11,4 грн;

капуста 250 г – 6,25 грн;

лук 150 г – 5,98 грн;

свекла 300 г – 14,7 грн;

морковь 200 г – 11,42 грн;

томатная паста 140 г – 37,56 грн;

масло 30 г – 2,68 грн;

свиные ребра – 106,5 грн.

В сравнении с прошлым годом стоимость борща существенно выросла. Так, "индекс борща" в июне 2024 достигал 155 грн, что на 27% больше чем сейчас.

Однако по сравнению с прошлым месяцем, блюдо подешевело на 12% (в мае 2025 "индекс борща" составлял 200 грн).

При подготовке материала использовались: аналитический отчет УКАБ, публикации EastFruit, данные портала Минфин и сетей украинских супермаркетов.