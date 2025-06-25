Цены на борщевой набор пошли вниз: какие овощи подешевели в июне

Цены на овощи борщевого набора в Украине снижаются последние несколько недель. Приготовить блюдо стало немного дешевле, ведь в продаже появляется все большее количество продукции нового урожая.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает о ситуации с ценами на борщевой набор в июне 2025.
Главное:
В июне 2025 на рынке овощей сезонные колебания. Новый урожай с открытого грунта уже созревает, поэтому некоторые овощи дешевеют. Но прошлогодние запасы заканчиваются, так что цены на них наоборот растут. В частности, это касается овощей, которые традиционно используются для приготовления борща.
По данным отчета аналитиков Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), на рынке следующая ситуация с ценами на составляющие борщевого набора:
На профильном портале EastFruit также указывают на снижение оптовых цен на овощи нового урожая.
Раннюю свеклу в конце прошлой недели продавали за 25-40 грн/кг, что ниже предыдущего уровня в 30-38 грн/кг. Диапазон цен на молодую морковь расширился до 25-55 грн/кг, тогда как в первой половине месяца минимальная оптовая цена моркови составляла 35 грн.
По супермаркетам средние цены на овощи борщового набора старого и нового урожая на 24 июня были такие:
Скриншот atbmarket.com
Летом цены на овощи в Украине должны стать более доступными, особенно с активным поступлением урожая с открытого грунта. Однако, несмотря на ожидаемое снижение, к прошлогодним уровням цены могут не вернуться.
Как отмечают эксперты УКАБ в ежемесячном мониторинге, объемы молодого картофеля начнут увеличиваться в конце июня, что положительно скажется на стоимости. Лук должен подешеветь с июля с увеличением предложения нового урожая.
Важно учесть, что на ценообразование влияют многочисленные факторы: от погодных условий (весенние заморозки, дожди, град) до объемов производства, импорта и качества урожая.
"Сейчас производители входят в важную фазу производства, ведь продукция из открытого грунта будет основным предложением. Но существуют погодные риски, которые могут повлиять на выращивание продукции и формирование общего предложения на рынке. От этого будет зависеть и ценообразование", – объясняют в УКАБ.
Чтобы оценить стоимость борща, экономисты используют так называемый "индекс борща". Это аналог американского "индекса Бигмака", адаптированный к украинским реалиям.
Суть "индекса борща" заключается в определении себестоимости кастрюли или порции борща по классическому рецепту.
По данным отчета УКАБ, стоимость продуктов для приготовления трехлитровой кастрюли борща в июне 2025 составляет около 196 грн из следующих ингредиентов:
В сравнении с прошлым годом стоимость борща существенно выросла. Так, "индекс борща" в июне 2024 достигал 155 грн, что на 27% больше чем сейчас.
Однако по сравнению с прошлым месяцем, блюдо подешевело на 12% (в мае 2025 "индекс борща" составлял 200 грн).
При подготовке материала использовались: аналитический отчет УКАБ, публикации EastFruit, данные портала Минфин и сетей украинских супермаркетов.
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